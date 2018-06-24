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Gündem

HDP: Anadolu Ajansı'na göre bile barajı geçtik

"Sevinebiliriz ama sandıkları asla terk etmeyelim"

24 Haziran 2018 23:57

HDP'nin resmi Twitter hesabından baraja yönelik olarak esprili bir dille paylaşım yapıldı. Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığı yönündeki açıklamalar üzerine HDP, "Anadolu Ajansı’na göre bile barajı geçtik" ifadesini paylaştı.

Dans eden partililerinin yer aldığuı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Ajansı’na göre bile barajı geçtik :) Sevinebiliriz ama sandıkları asla terk etmeyelim."

 

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aahdphaber
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