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HDP Alanya Eş Başkanı gözaltına alındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP Alanya Eş Başkanı Safiye Dalgıç gözaltına alındı

13 Eylül 2017 16:04

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP Alanya Eş Başkanı Safiye Dalgıç gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda HDP Alanya Eş Başkanı Safiye Dalgıç, bu sabah Alanya\'daki evinde gözaltına alındı. Terör örgütü PKK\'yı övücü faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Safiye Dalgıç\'ın evinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY elebaşına ait kitaplar ele geçirildiği belirtildi. Şüphelinin sorgusu için Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüleceği kaydedildi.

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