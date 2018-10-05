HDP: Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir

T24

HDP, MHP'li bir grubun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplanmasına tepki gösterdi. HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, "Sayın Akşener’in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir. Ahlaken de kabul edilemez" dedi.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Oluç, açıklanan Sayıştay raporunun da 'önemli verilerle dolu olduğunu' belirterek, "Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış. Bunların hangi dernekler, birlikler olduğu bilinmiyor" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la ilgili verilen 'zorla getirme' kararıyla ilgili olarak 'yasama dokunulmazlığı'nı hatırlatan Oluç, "Buldan’ın dokunulmazlığı vardır, 24 Haziran’da seçilerek tekrar dokunulmazlık kazanmıştır. Bu Anayasa’ya da Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır" açıklamasında bulundu.

"Yasa dışı yollarla, bu tür haydutluk girişimlerini sokaklara taşımak doğru değil"

Basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan. Oluç'un açıklamasından başlıklar şu şekilde:

-Sayıştay raporu son derece önemli verilerle dolu. Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış. Bunların hangi dernekler, birlikler olduğu bilinmiyor. Bu açıklansın.

-Sayın Akşener’in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir. Ahlaken de kabul edilemez. Dolayısıyla siyasetteki tartışmaları, gerilimleri konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz. Diğer siyasi partilere de bu tür yasa dışı yollarla, bu tür haydutluk girişimlerini sokaklara taşımanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Sayın Akşener’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"Buldan hakkındaki karar yasa dışıdır, Anayasa'ya aykırıdır"

-Dün iki karar aldı yargı. Biri, Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan hakkında verilen zorla getirilme karardır. Yasa dışıdır, Anayasa'ya aykırıdır. Çünkü Pervin Buldan’ın dokunulmazlığı vardır, 24 Haziran’da seçilerek tekrar dokunulmazlık kazanmıştır. Bu Anayasa’ya da Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır."

-Sizin Pervin Buldan hakkında bugün verdiğiniz bu karar Anayasa’nın 83. maddesinin açık ihlalidir. Bunu Mustafa Şentop’un açıklamalarına dayandırıyoruz. Şu an Meclis Başkanvekili olan, o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olan Mustafa Şentop o günlerde şunu söylüyordu: 'Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olduğunda seçilenlerin dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu'. Bu ifadeler şu anki Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’a ait.

-Dün Selahattin Demirtaş’ın duruşması vardı. 135 kere duruşmalara katıldı bugüne kadar Demirtaş. Edirne’de rehin tutulan Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi mahkeme. Bu mahkeme defalarca talep edilmesine rağmen Sayın Demirtaş’ın Meclis’te, Meclis kürsüsünde, grup konuşmalarında, yani kürsü dokunulmazlığı olan alanlarda yaptığı konuşmaların çözümlerini yaptırmıyor. Yani mahkeme heyeti, 'Takmıyorum 83. maddeyi, takmıyorum Anayasa’yı' diyor. Açıkça suç işliyorlar.