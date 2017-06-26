HDP: AKP’nin adalet arayacağı günler olacak

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin ailelerine taziyede bulunan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, “karşılarında çürümüş bir iktidarın olduğunu” ve “AKP’nin de adaleti arayacağı günler olacağını” söyledi.

dihaber'de yer alan habere göre Kemalbay, partisinin Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca, Ziya Pir ve Sibel Yiğitalp ile birlikte, Lice’de zırhlı polis aracının sivil bir otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinde kalan ailelere başsağlığı dileyen Kemalbay, "yaşadıkları bu kadar sıcak acıya rağmen Kürt halkının onurlu duruşunu sergileyerek, tavrını yaşatmadan yana koyduğunu" söyledi.

"Karşılarında çürümüş bir iktidarın olduğunu" dile getiren Kemalbay, “Dokunsan yıkılacak bir hale gelmişler ancak bu kendiliğinden olmayacak. Halkların bir araya gelmesiyle olacak” dedi.

Adaletin herkes için lazım olduğunu söyleyen Kemalbay, AKP’nin de adaleti arayacağı günler olacağını kaydetti.