HDP: AKP Passolig ile taraftar grupları üzerinde baskı oluşturdu

HDP Eşgenel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, yaptığı açıklamada, “AKP iktidarının taraftar grupları üzerinde siyasi baskı oluşturmak için gündeme getirdiği ‘Passolig’ adlı banka kartının iptal edilmesi talebiyle Taraftar Hakları Derneği'nin açtığı dava görüldü. Mahkeme, Passolig'in yasal dayanağı olan maddeleri temel insan haklarına aykırı bularak Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı” dedi.

HDP’den yapılan “Passollig” açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, duruşmadan önce ‘Passolig uygulamasından vazgeçilemez’ açıklaması yaparak mahkeme üzerinde siyasi baskı kurmasa idi, Tüketici Mahkemesi, Passolig’i tümüyle iptal edebilirdi. Yine de mahkemenin kararı, Passolig'in insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunun tescili bakımından önemli bir adımdır. Bu kazanımı yaratan, taraftar gruplarının örgütlü mücadelesi olmuştur.

AKP Hükümeti, Türkiye Futbol Federasyonu ve AktifBank eliyle tribünler adeta kuşatmaya alınmıştır. Bir banka kartı olan Passolig, bütün taraftarları zorla AktifBank müşterisi yapıyor, taraftarların kişisel verileri TFF eliyle pazarlanıyor.

Gezi Direnişi’yle birlikte iktidara karşı bir duruş sergileyen taraftar gruplarının Passolig aracılığıyla denetlenmesi ve baskı altına alınması hedefleniyor. Tribünlerde yükselen dayanışma, “maça girmeme cezaları”yla kırılmak isteniyor. Taraftarların toplumsal gelişmelerle ilgili söz söylemeleri engellenmek isteniyor.

Başlangıçta 1 milyon adet satışı hedeflenen Passolig'in satışı 280 binlerde kalmıştır. Taraftar gruplarının boykotu, Passolig'in ölü doğmasına neden olmuştur.

Hukuksuz olduğu bilinerek, hükümetin siyasi baskısıyla çıkartılan Passolig uygulaması sonlandırılmalı, taraftarların fişlenmesine ve banka müşterisi olmaya zorlanmasına son verilmelidir.

Taraftar gruplarının ifade özgürlüğü kısıtlanamaz. Tribünlerden yükselen dayanışma, hükümetin baskı ve yasaklarına üstün gelecektir.”