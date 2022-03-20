HDP: AKP-MHP iktidarının kadınlara yönelik yargı şiddetine boyun eğmeyeceğiz

HDP, Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Kurulu Eş Sözcüsü Halide Türkoğlu, “AKP-MHP iktidarının kadınlara yönelik yargı şiddetine boyun eğmeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Türkoğlu açıklamasında, “Özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükselten kadınlar, iktidarın tüm baskı politikalarına rağmen 8 Mart’ı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiler. Kadın kazanımlarını kayyımlar eliyle gasp eden erkek-devlet şiddeti, bu kez de 8 Mart’ın direnişini ve kadınların yeni yaşam umudunu Amed’de gözaltı operasyonlarıyla hedef almıştır.” dedi.

Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kürt kadın mücadelesine karşı yürütülen yargı şiddetinin sıradan bir hale getirilmesi kabul edilebilir değildir. Nasıl ki kayyımlarla mücadelemizden geri adım atmadıysak AKP-MHP iktidarının kadın ve Kürt düşmanı pratiği haline gelen yargı şiddetine de boyun eğmeyeceğiz!

16 Mart sabahında belediye eş başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizin de aralarında bulunduğu 24 kadın gözaltına alınmıştır. 25 Kasım, 8 Mart ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili etkinliklere katılmayı gerekçe gösteren erkek-devlet yargısı, kazanımlarımızı savunmamızı kriminalize etmeye çalışmıştır. Bismil Belediye Eş Başkanımız Gülşen Özer, Sur Belediye Eş Başkanımız Filiz Buluttekin, belediye meclis üyelerimiz; Jale Okkan, Emine Kaya, Esma Efetürk, Bahar Karakaş Uluğ ve Songül Kapancı’nın aralarında olduğu 11 kadın arkadaşımız tutuklanmıştır.

Tüm gözaltılar ve tutuklamalar iktidarın Kürt kadın mücadelesine karşı duyduğu korkuyu gösterdiği gibi biz kadınlar AKP-MHP ittifakına karşı kadın dayanışmasıyla bu süreçte daha fazla mücadelemizi büyüteceğiz. Kadınlara yönelik her saldırıya karşı dayanışmamızla ve örgütlülüğümüzü büyüterek özgürlük ve eşitlik mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz.

Kadın özgürlük ve eşitlik mücadelemiz tutuklamalarla engellenemez, kadın mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla yükselteceğiz!"