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HDP, AKP afişleri için özel ekip kurdu!

HDP, AKP'nin Adana'da kamu binalarına afiş astığı ihbarları üzerine özel bir ekip oluşurdu

14 Mayıs 2015 15:39

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili 2'nci sıra adayı avukat Meral Danış Beştaş, AKP'nin kamu binalarına seçim afişi astığını, bunu takip etmek için özel bir ekip oluşturduklarını söyledi.

SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın ilk sıra adayı olduğu Adana'da HDP'nin seçim çalışmalarını sürdüren Meral Danış Beştaş, kenti adım adım gezip, hedeflerini anlatıyor. 

AKP'nin eski Adana Devlet Hastanesi binasına milletvekili adaylarının fotoğraflarının dizildiği seçim afişini Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kaldırttıklarını belirten Meral Danış Beştaş, bu konuda kentin birçok noktasından ihbarlar aldıklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili YSK'ye müracaat ettiklerini ancak reddedilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını anlatan Beştaş, "Oradan ne karar çıkacak tahmin edebiliyoruz. Ancak birkaç üye muhalefet yapar mı bilmiyoruz" dedi.

Adana'da AKP'nin kamu kaynaklarını kullanımını takip etmek için özel bir ekip oluşturduklarını da kaydeden Beştaş, "AK Parti seçimde kamu kaynaklarını hiç çekinmeden kullanıyor. Biz hem kendimizi anlatmaya çalışıyor hem de AK Parti ile bu konuda mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Beştaş, seçim gezileri sırasında kendilerine en çok 'AKP ile koalisyon kuracak mısınız?' şeklinde soru geldiğini ancak bunun mümkün olmadığını anlattıklarını söyledi. Rıdvan Turan da, AKP ile koalisyon kurmak yerine güçlü muhalefet olmayı tercih ettiklerini kaydetti.

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