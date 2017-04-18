HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir serbest bırakıldı

“KCK Ana Davası”nda hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, savunmasının ardından serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak’ın Diyarbakır Adliyesi’nde görülen duruşmasını takip etmek amacıyla geldiği mahkeme salonunda polislerce gözaltına alındı.

“KCK Ana Davası” kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Taşdemir, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Kürtçe savunma veren Taşdemir, “Bu dosyadan dolayı 5 yıl cezaevinde kaldım. Operasyon Kürtlere yapılmış bir operasyondur. Kürt siyasetini bastırmak amacıyla yapılmış bir operasyondur. Bu operasyonlar birçok kere söylenildiği gibi FETÖ tarafından yapılmıştı. İfadelerimiz alındığı esnada bazı televizyon kanallarında manşet ediliyordu. O televizyonlar bugün FETÖ kanalı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bu nedenle fazla uzatmıyorum. Dosya durumu ortadadır. Benden önce arkadaşlarım bu dosya ile ilgili savunmalarını genişçe yaptılar. Bu dosyayı 5 yıl boyunca sürdüren savcı ve mahkeme heyeti ya uzaklaştırıldılar ya da şuan cezaevindeler. Bu nedenle hakkımda iler sürülen hukuk dışıdır. Komplo ve kumpastır. Genellikle yalandır. Bu nedenle bunların üzerinde durmak istemiyorum” dedi.

Mahkemenin bu deliller üzerinden yeniden araştırma yapması talebinde bulunan Taşdemir, “Bu dosyayı açan ve sürdüren hakim ve savcıların dinlenilmesini talep ediyorum. FETÖ’den bir talimat alıp almadıklarını sorulmasını istiyorum. Şuan parlamenterim, dokunulmazlığım hukuk dışı bir şekilde kaldırıldı. Şu an yaşananlar da hukuk dışıdır. Savcılık aşamasındaki taleplere ilişkin bana bir şey sorulmadı. Söz konusu numaralar bana ait değildir. Bunların da araştırılmasını istiyorum. O numaraları hiç kullanmadım. Benim böyle bir konuşmam yok. Turan Genç ve Çimen Işık’la hiç konuşmadım. Bunlar hayali delillerdir. Bunların araştırılmasını istiyorum. Ortam dinlemeleri ve telefonlar konuşmalar doğru değildir. İçeriklerini kabul etmiyorum. Hakkımda mahkumiyet kararı verilecekse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ediyorum” ifadesini verdi.

Avukat Abdullah Zeytun da “Ekleyecek bir husus yoktur. Müvekkilin savunmalarını iştirak ediyorum” dedi.

Savcı ise “Alınan savunmaya bir diyeceğimiz yoktur. Eksiklikler giderilsin, sanığın savunması alınmış olmakla hakkında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılması kamu adına mütalaa olunur” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Taşdemir hakkında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılmasına hükmederek, Taşdemir’in ses analizinin alınıp serbest bırakılması kararı verdi.