HDP: Afrin harekâtına izin verenler, Türkiye eliyle başka hesaplar içinde

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtının Suriye'de sorunları büyüteceğini iddia etti. Bilgen, "Bu operasyona izin verenler de Türkiye eliyle başka hesapların, başka arayışların içindeler. Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi bilmek istiyoruz. Operasyona onay verenler Türkiye’den hangi tavizleri kopardı, bilmek hepimizin hakkı" dedi.

HDP Parti Meclisi (PM), bugün Afrin gündemiyle toplandı. Toplantıya verilen arada basın açıklaması yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, dün başlayan Afrin operasyonunun tarihine dikkati çekti.

HDP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Bilgen, şunları söyledi:

“Operasyonun başladığı günün 20 Ocak olması Orta Doğu tarihi açısından son derece sembolik öneme sahip. BOP projesini hayata geçirmek isteyenler de 2000’li yılların başlarında medyada görsel şovlarla süreci başlatmışlardı. Medya üzerinden aktarılan bilgiler, manipülasyonlar gerçeği örtmeye yöneliktir. Televizyon ekranlarındaki çok bilmiş stratejistler, yorumcuların hangi analizleri doğru çıktı, hangi tahminleri gerçekleşti? Bu isimlerin kamuoyundan özür dilemeleri gerekir.

Ama sadece yorumcular değil, resmi kurumlar da halkı yanıltan açıklamalar yapıyorlar. Operasyonun hedefinin IŞİD olduğuna dair açıklamalar yapıyorlar. Biraz önce Başbakan da benzer bir açıklama yaptı. Rakka’dan kaçan IŞİD’lilerin oraya sığındığını, operasyonun onun için yapıldığını söyledi. Kendisi inanıyor mu, takdiri size bırakıyoruz.”

"Parlamentoyu tatil ettiler"

“Diyarbakır il binamızda bile açıklama yapılmasına izin verilmiyor. Barış denilmesinden, savaşı durdurun denmesinden bu kadar korkulması aslında her şeyi özetliyor. Bir başka korku daha var; bu konular konuşulmasın diye parlamento tatil edildi. 3 partinin ortak imzası ile, bu kadar kritik gündemde milletvekilleri kış tatiline gönderildiler. Meclis bütün unvanlarını, gazi unvanı da dahil tüm unvanların 1920’de savaşı yürütürken bile her şeyi tartışmasına borçludur. Ama bugün Meclis tatildedir.”

"Ortak yama iradesi bombalanacak"

“Orta Doğu’da bir dünya savaşı kotarılmaya çalışılıyorken Türkiye’yi yönetenlerin bu kadar gerçeklikten uzak yaklaşımları sadece ateşi büyütmekle kalmayacak, Türkiye toplumunun ortak yaşama iradesini de bombalanacaktır.

Çok yakın tarihlerde Kilis’te okulların bahçesine bombalar düşüyordu kimse operasyon yapmayı düşünmedi. Türk askerleri canlı canlı yakıldı, aylar boyunca bu vahşet kabul bile edilmedi. Onları tehdit olarak görmeyenler Kilis’e bombalar atıldığını iddia ettiler. Êfrin- Kilis arası kaç kilometre? Gerçekten Êfrin’den mi atıldı? İşte manüplasyonların sonu yok.”

“Başbakan, ‘orada zulüm vardı’ diyor. Madem Êfrin’de zulüm vardı da insanlar niye oraya göç ediyor. Êfrin’in nüfusu aldığı göçlerle neden ikiye üçe katlandı. Sünni Araplar da niye oraya sığındı. Bu provokatif yaklaşımın bedeli ağır olacak.

Türkiye komşularıyla nasıl bir Ortadoğu hayali kuruyor, nasıl komşularla yaşamak istiyor, bu tercihin arefesinde. Kadınları kafeslere konulup pazara çıkardığı bir Ortadoğu ile mi komşu olmak istiyor yoksa çoğulcuğu anayasasında güvenceye almış, barış içinde bir Ortadoğu’yu mu tercih ediyor?”

"Kürtler, barışın köprüsü olma potansiyeline sahiptir"

“Bu gerçekten Türkiye’ye yönelik bir tehditten kaynaklıysa ya da bir iç güvenlik sorunu ise bu tehdide karşı hangi girişim başarılı oldu. 30 yıldır başta Kandil dahil birçok bölge defalarca bombalandı. Bu hangi sorunu çözdü. Kürtler Ortadoğu’da değişimin dinamiğidir, barışın köprüsü olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu bu bombalar sadece dağları değil halkların ortak gelecek kurmasına yönelik bombalardır.

Türkiye Kobanê sürecini yaşadı, Süleyman Şah Türbesinin taşınmasına tanıklık etti. Süleyman Şah zeytin dalı idiyse Afrin’e yapılan saldırı da zeytin dalının kırılmasıdır. Türkiye’nin çıkarına olan, sorunları konuşarak çözmek midir, yoksa bombayla, ölümle çözeceğini sanmak mıdır?”

"Rusya'ya ne taahhüt edildi, bilmiyoruz"

Bilgen operasyona izin veren ülkelerin Türkiye’den taviz kopardığını da iddia etti. HDP Sözcüsü, şunları söyledi: “Bu coğrafyada yüz yıllarca kan döküldü. Birileri bu kanın dökülmesinin devam etmesini istiyor. Bu operasyona izin verenler de Türkiye eliyle başka hesapların, başka arayışların içindeler. Bu oyunu bozmak hepimizin görevi. Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi bilmek istiyoruz. Operasyona onay verenler Türkiye’den hangi tavizleri kopardı, bilmek hepimizin hakkı.

Operasyonun ismi ‘zeytin dalı.’ Zeytin bütün Ortadoğu medeniyetlerinde barışın sembolü. Kuran’da da zeytine gönderme yapılır. Ama bu saldırı başka çağrışımları hatırlatıyor. Saddam da yıllar önce Kuran’dan bir kavramı ‘enfal’i tercih etmiş, binlerce çocuğun kadının hardal gazıyla katledilmesi Kuran’dan bir ayetin adıyla gerçekleşmişti.”

"Fatiha okunmasından

başka sonuç elde edilmeyecek"

“Diyanet İşleri Başkanlığı çok ilginç bir rol oynuyor. Fetih suresini böyle bir facianın ismi olarak sunmaya kalkıyor. Fetih işgal demek değildir. Siz işgali fetih sanırsanız açılım yapma imkanının önünü dini duyguları kullanarak kesmiş olursunuz.

Bu saldırının Orta Doğu halklarına hiçbir faydası olmayacak, aksine çok büyük kayıpları beraberinde getirecek. Fethi bu kadar ısrarla kullanmaya devam ederlerse görecekler ki yoksulların sıvasız evlerine taziye çadırları kurulup fatiha okunmasından başka sonuç elde edilemeyecek.”

“Türkiye önümüzdeki yıllara belli ki sadece OHAL ile değil savaş halinde girecek. Savaş halinin demokrasi için özgürlükler için ne anlam ifade ettiğini ağır bedeller ödeyerek öğrendi. Bu süreç, Türkiye’de barıştan yana olanların sözlerinde ne kadar tutarlı olduğunun göstergesi olacak. Kandan beslenenlere göz yuman muhalefet olamaz. Muhalefet gerçekten barışı, demokrasiyi getirmek iddiasındaysa bu suça ortak olmayarak ilk sınavını vermek zorunda.”