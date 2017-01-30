HDP adliye koridorlarında; Beştaş'a tutuklama, Bilgen'e gözaltı, Baluken'e tahliye!

4 Kasım’da tutuklanan eski HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken tutuklu olduğu tek davada tahliye edilirken HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise tutuklandı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise gözaltında bulunuyor.

Diyarbakır Başsavcılığı, Beştaş ve Bilgen’in adli kontrol ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş gözaltına alındı. Beştaş, gözaltına alınırken "Ben Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse beni korkutamaz" ifadelerini kullandı. Beştaş, arkadaşlarıyla vedalaşırken "Çok yakın zamanda görüşeceğiz" dedi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van’da gözaltına alındı. Botan, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava duruşmasında, Pir hakkında "zorla getirme" ve yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

Beştaş’a tutuklama kararı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Cumartesi günü gözaltına alınarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Lezgin Botan’a gözaltı

HDP Van milletvekili Lezgin Botan hakkında, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında açılan davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararının yanı sıra Botan için "yurt dışı yasağı" ve ifadelerinin ardından adli kontrol şartı konulması da kararlaştırıldı.

Baluken’e tahliye

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır'da yargılandığı ilk duruşmada tahliye oldu.

Beştaş, 28 Ocak'ta gözaltına alındı

Beştaş, 28 Ocak'ta gece yarısı gözaltına alınmış, sabah saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Beştaş, “Hükümet, referandum çalışmasını mahkemelerle, yargıyla yürütüyor. Yargılamalar ve gözaltılarla HDP’yi öcüleştirerek referandum kampanyasını yürütüyor. Ve maalesef bu operasyonlar kampanyanın startı niteliğinde. Dün gece yarısı da bu yöntemle operasyon yapıldı” demişti.

Bilgen, 29 Ocak'ta gözaltına alındı

Bilgen, 29 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilgen, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: