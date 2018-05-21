HDP adaylarını belirledi; KHK mağdurları, gazeteci ve sanatçılar listede

24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde HDp'de milletvekili isimleri netleşmeye başladı. Akşam saatlerinde YSK’ye sunacak olan listesinde kritik bölgelerdeki adaylar belirlendiği kaydedildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday oldu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Hayri Demir'in haberine göre, listedeki isimlerde farklı halk, inanç grupları başta olmak üzere Türkiye sol ve sosyalist hareketlerinden temsilciler, kadın mücadelesinde öne çıkan isimler, KHK mağduru akademisyen, gazeteci ve sanatçılar yer aldı.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise yeniden Kars’tan aday oldu. Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş ise Van’dan aday oldu.



Haberde yer alan bilgilere göre, önceki dönemde Ermeni kimliğiyle Meclis’e giren Garo Paylan yeniden aday gösterildi. Paylan, bu dönem seçim bölgesi olan İstanbul yerine Diyarbakır’dan gösterilecek. Arap kimliğiyle bilinen Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, yeniden Mardin’den aday oldu. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya’dan aday gösterildi. Süryani kimliğiyle bilinen Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin’den aday. Ezidî kimliğiyle bilinen ve Diyarbakır’dan geçtiğimiz seçimlerde milletvekili seçilen Feleknas Uca bu kez Batman’dan aday gösterildi.



İslami kimliğiyle bilinen Hüda Kaya yeniden İstanbul’dan aday oldu. Kaya ile birlikte Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği de yapan Prof. Dr. Nurettin Turgay da İzmir’den aday gösterilecek.

Hamzaoğlu aday olmadı

Adaylık için ismi geçenlerin başında olan ve 101 gündür tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK’nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş’tan aday gösterilecek.



HDP listesinden 2 gazeteci de aday listesinde yerini aldı. Ahmet Şık İstanbul 2’nci Bölgeden aday gösterilirken, Tayyip Temel de Van’dan aday gösterildi.

Öcalan'ın avukatları da listede

Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen 2 isim de HDP listesinden aday gösterildi. Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de aday gösterildi. Günay Mardin’den, Çiçek ise Van’dan aday gösterildi. Çiçek, aynı zamanda İstanbul İl Eş Başkanı iken 1 Mayıs öncesindeki operasyonlarda tutuklanmıştı.



Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan da Urfa’dan aday gösterilecek.



Türkiye sol ve sosyalist hareketlere de listeden yer veren HDP’de TİP kurucu üyelerinden Barış Atay Hatay’dan, uzun bir dönem Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde de HDP’den seçilen Rıdvan Turan Mersin’den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz, Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı’nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy İstanbul’dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları İzmir’den aday gösterildi.



İmam Taşçıer de yeniden Diyarbakır’dan aday gösterildi. DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk yeniden Ağrı’dan aday gösterilirken, tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven de Hakkari’den aday gösterildi. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin da Urfa’dan aday gösterildi.



Feminist kimliğiyle bilinen HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’dan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı’dan aday gösterildi. HDP’nin önceki dönem eş genel başkanlığını yapan Serpil Kemalbay İzmir’den aday gösterildi.

Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Veli Saçılık’ın da Ankara’dan aday gösterileceği kesinlik kazandı.



Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” döneminde Sur’da aylarca mahsur kalan ve çıktıktan sonra 2 yaşındaki kızı Beritan Tosun ile birlikte tutuklanan Remziye Tosun da Diyarbakır’dan kesin seçilecek bir yerden aday gösterildi.

KHK mağdurları listede

Sanatçı Ferhat Tunç ise HDP’nin iddialı olduğu kentlerden birisi olan Aydın’dan aday gösterildi.



KHK ile ihraç edilen yazar-akademisyen Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli’den, ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul’dan aday gösterildi.



4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken, bu kez Batman’dan aday gösterildi. Heyet Sözcüsü olan Sırrı Süreyya Önder ise aday olmadı.



HDP’nin Diyarbakır listesinde Diyarbakır Tabip Odası eski başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi. DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu aday gösterildi.



HDP listesinde birçok kentte aday gösterilen gençler Diyarbakır’dan seçilecekleri yerlerden aday gösterildi. Diyarbakır’daki adaylar arasında Dersim Dağ ve Abdurrahman Durmuş seçilecek yerlerden aday gösterildi. En genç aday olarak 18 yaşında bir genç İzmir’den gösterildi.





