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HDP adayını 4 Mayıs'ta açıklayacak

"Türkiye kamuoyu 'evet işte benim adayım budur' diyebilecek"

29 Nisan 2018 18:57

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayının 4 Mayıs'ta açıklanacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Hakkari'ye gelen Buldan, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Buldan, burada yaptığı açıklamada, Hakların Demokratik Partisi'nin Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin ve Arapların partisi olduğunu söyledi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin Buldan, "Türkiye'yi kucaklayacak olan, Türkiye'nin sorularını çözecek olan, Türkiye'nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne olan sevdası ile sizlerin karşısına çıkacak olan bir adayımız olacak" ifadesini kullandı.

Buldan, 4 Mayıs'ta adaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"4 Mayıs tarihinde Türkiye kamuoyu 'evet işte benim adayım budur' diyebilecek. Bu inanç ile bu karalılıkla başta cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere milletvekili adaylarımızı da Türkiye toplumu ile paylaştıktan sonra bu ülkede artık barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün, eşitliğin ve birlikte yaşamanın teminatı olan adaylarımızla birlikte Türkiye toplumunun karşısına çıkacağız."

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HDPcumhurbaşkanı adayıPervin Buldan

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