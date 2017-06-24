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HDP Adalet Yürüyüşü'ne Kandıra'da katılacak

Karşılamanın yapılması planlanan bölge, eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu cezaevine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor

24 Haziran 2017 19:38

Bolu'ya il merkezine varmak üzere olan Adalet Yürüyüşü’nü HDP'nin Figen Yüksekdağ'ın kaldığı Kandıra'da karşılayacağı öğrenildi.

Dihaber’de yer alan habere göre HDP, yürüyüşü Kandıra sapağında karşılayacak. Karşılamanın yapılması planlanan bölge, eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu cezaevine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan Gazete Duvar’ın konuyu sorduğu CHP yöneticileri konu hakkında bir bilgi ulaşmadığını ifade ederken HDP yöneticileri ise ‘kamuoyuna açıklama yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını’ belirttiler. Ancak partiye yakın kaynaklar kararı doğruladı.

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