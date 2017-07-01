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HDP, 'Adalet Yürüyüşü'ne "Eş başkanlar için adalet" dövizleriyle katılacak

Parti bayrağı taşınmayacak

01 Temmuz 2017 17:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün on yedinci gününde HDP, korteje "Eş başkanlar için adalet" dövizleriyle katılma kararı aldı. 

'Adalet Yürüyüşü', yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla sürüyor; kortejde 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yürüyüşe Kandıra Cezaevi önünden Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyetle, İstanbul'da düzenlenecek büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı alındı. 

Korteje katılanlar, parti bayrağı taşımayacak. 

 

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