HDP açıkladı: Selahattin Demirtaş Ankara'daki iki duruşmaya da bizzat katılacak

Bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 17 Ocak Çarşamba günü, iki ayrı davanın Ankara'da görülecek duruşmalarına bizzat katılacağı açıklandı.

HDP’den yapılan açıklamada, “Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın 17 Ocak Çarşamba günü iki ayrı duruşması görülecektir. Ankara Adliyesinde görülecek her iki duruşmada da Demirtaş bizzat bulunacaktır” ifadesine yer verildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Demirtaş’ın katılacağı ilk duruşma, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09:25'te başlıyor. Demirtaş, bu davada 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

İkinci duruşma saat 11.00'de başlıyor

Demirtaş’ın katılacağı ikinci duruşma ise Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11.00’de başlayacak. Demirtaş’a bu davada ise 10 Ekim Barış Mitingi’ne yapılan bombalı saldırının hemen ardından, HDP İstanbul il binası önünde yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle yargılanıyor.

Demirtaş’a bu davada yöneltilen suçlama ise ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aşağılama.’