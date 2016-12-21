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HDP, AA’nın haberini Meclis’e taşıdı: Amacı nedir?

AA, HDP Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı "Saldırgan havaya ateş açtı" diyerek yayımlamıştı

21 Aralık 2016 20:37

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Kayseri’deki terör saldırıları sonrası partilerinin genel merkezine yapılan saldırıyı “HDP binası önünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı” başlığıyla veren Anadolu Ajansı’nı (AA) Meclis gündemine taşıdı. Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Kamu yayıncılığı yapması gereken Anadolu Ajansı'nın HDP Genel Merkezi'ne yönelik pompalı tüfekle yapılan saldırıyı “havaya ateş açma” şeklinde servis etmesinin amacı nedir?” diye sordu.

Yıldırım’ın verdiği soru önergesi şöyle:

15.12.2016 tarihinde akşam saatlerinde Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi önüne gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle Genel Merkezimize doğru 4 el ateş açmıştır. Şahısla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de basına yansımıştır. Görüntü kayıtlarında şahsın HDP Genel Merkezini hedef aldığı açıkça görülürken, Başbakanlığa bağlı kamu yayın organı Anadolu Ajansı ise bahsi geçen haberi “HDP binası önünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı” başlığıyla vermiştir. Anadolu Ajansı’na ait sosyal medya hesaplarında da ilgili haber aynı başlıkla dolaşıma sokulmuştur.

Bu gerekçelerle;

1-    Kamu yayıncılığı yapması gereken Anadolu Ajansı'nın HDP Genel Merkezi'ne yönelik pompalı tüfekle yapılan saldırıyı “havaya ateş açma” şeklinde servis etmesinin amacı nedir?

2-    Saldırı anına ilişkin görüntüler mevcut iken, haberde saldırıyı göstermeyen temsili fotoğrafların kullanılma amacı nedir?

3-    Haberde saldırganın alkollü olduğunun ifade edilmiş olmasının, bir siyasi parti olan HDP’nin Genel Merkezine yönelik silahlı saldırının mazur görülmeye çalışılması anlamı taşıdığını düşünüyor musunuz?

4-    Anadolu Ajansı’nın, HDP Genel Merkezine yönelik pompalı tüfekle yapılan bu saldırıya ilişkin gerçeklerden uzak söz konusu haberi tarafsızlığını yitirdiğini göstermektedir. Haberi bu şekilde servis etmekte sorumluluğu bulunan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise içeriği nedir?

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