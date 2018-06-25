HDP: AA ve Erdoğan'ın alelacele açıkladığı sonuçlar kesinlikten uzaktır, demokrasi nöbetine devam edelim

HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarının kesin olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından yaptıkları açıklamada, Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının 'kesinlikten uzak' olduğu değerlendirmesinde bulundu. Temelli, "Seçmenlerin siyasi iradesine sahip çıkıyoruz, kesin sonuçlar açıklanana kadar da buna devam edeceğiz. Çağrımızı yineliyoruz, sandıklara sahip çıkmaya, ilçe seçim kurullarındaki süreçlere gözlemci olmaya ve sonuçlar kesinleşene kadar da demokrasi nöbetinde kalmaya devam edelim" dedi.

"Oyuna sahip çıkan halka yönelik müdahaleler, şiddet devam ediyor"

Temelli, açıklamasına şöyle devam etti:

"AA ve Erdoğan’ın açıkladığı sonuçlar kesinlikten uzaktır. Alelacele yapılmış bu açıklamaların gerçeği, kesin sonuçları yansıttığına inancımız yoktur. Bazı yerlerde müdahaleler var. Birçok ilçe teşkilatımıza yönelik müdahaleler, oyuna sahip çıkan halka yönelik müdahaleler, şiddet devam ediyor. Bir kez daha kınıyoruz. İnsanlar oylarına sahip çıkmaya devam edecekler."