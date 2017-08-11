HDP: 37 partili gözaltına alındı

Altı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında il eş başkanlarında bulunduğu 37 HDP'li gözaltına alındı.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada bugün sabaha karşı Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Muş ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antalya ve Mersin İl Eşbaşkanları ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, Antalya il ve ilçe binalarına yapılan baskınlarda, duvarlardaki tutuklu eş genel başkanların fotoğraflarının dahi alındığı ve bilgisayarlara el konulduğu belirtildi.

"5 binden fazla yönetici ve üyemiz cezaevinde"

“Basına ‘terör operasyonu’ olarak yansıtılan söz konusu baskın ve gözaltılar, iktidarın başta partimiz olmak üzere tüm demokratik muhalefeti susturma ve faşizmin kurumsallaşmasına karşı ortak mücadeleyi engelleme girişimidir” denilen açıklamada şunlar ifade edildi, “Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri dahil 5 binden fazla yönetici ve üyesi cezaevlerinde rehin tutulan partimizin gözaltı ve tutuklamalarla sindirilemeyeceği çok açıktır. Bilinmelidir ki, baskılar ne kadar artarsa artsın, herkes için adalet gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Düzmece iddialarla gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.