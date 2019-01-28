HDP, 3 büyükşehirden aday çıkarmıyor

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Saruhan Oluç, seçim süreci ve partisinin batı illerindeki stratejisine ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Oluç, “HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını belitti.

"Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmalar yapılacak"

Oluç, bu illeri İstanbul, Adana ve İzmir olarak sıraladı, “Bu 3 şehirde HDP kendi logosu ile belediye başkan adayı göstermeyecek. Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız” dedi.