HDP, 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

TBMM açılışının 97. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kapsamında pazar günü saat özel gündemle toplanacak. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın TBMM Tören Salonu’nda vereceği resepsiyona CHP katılırken, HDP gitmeyecek.

2 Mayıs’a kadar çalışmalarına ara veren Meclis, 23 Nisan’da özel oturum düzenleyecek. Kahraman saat 14.00’de Meclis Genel Kurulu’nu açacak. 4 siyasi parti sözcüleri özel oturumda birer konuşma yapacak. Ancak, Kahraman’ın aynı akşam 19.00’de vereceği 23 Nisan resepsiyonuna HDP’nin katılmayacağı belirtildi.

TBMM'nin 23 Nisan özel programı şöyle:

9:00: TBMM ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN

09:15: ANITKABİR'DE TÖREN

10:00;BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE ANMA TÖRENİ

11:30:TBMM BAŞKANI SN. İSMAİL KAHRAMAN'IN KUTLAMALARI KABUL TÖRENİ

16:00: TBMM BAŞKANI SN. İSMAİL KAHRAMAN'IN MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULÜ

19:00: TBMM BAŞKANI RESM-İ KABULÜ "23 NİSAN RESEPSİYONU"