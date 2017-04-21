T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP, 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

TBMM, 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

21 Nisan 2017 21:55

Hülya Karabağlı

TBMM açılışının 97. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kapsamında pazar günü saat özel gündemle toplanacak. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın TBMM Tören Salonu’nda vereceği resepsiyona CHP katılırken, HDP gitmeyecek.

2 Mayıs’a kadar çalışmalarına ara veren Meclis, 23 Nisan’da özel oturum düzenleyecek. Kahraman saat 14.00’de Meclis Genel Kurulu’nu açacak. 4 siyasi parti sözcüleri özel oturumda  birer konuşma yapacak.  Ancak,  Kahraman’ın aynı akşam 19.00’de vereceği 23 Nisan resepsiyonuna HDP’nin katılmayacağı belirtildi.

TBMM'nin 23 Nisan özel programı şöyle:

 9:00: TBMM ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN

09:15: ANITKABİR'DE TÖREN

10:00;BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE ANMA TÖRENİ

11:30:TBMM BAŞKANI SN. İSMAİL KAHRAMAN'IN KUTLAMALARI KABUL TÖRENİ

16:00: TBMM BAŞKANI SN. İSMAİL KAHRAMAN'IN MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULÜ

19:00: TBMM BAŞKANI RESM-İ KABULÜ "23 NİSAN RESEPSİYONU"

ETİKETLER

tbmm23 nisanresepsiyonhülya karabağlıhdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24