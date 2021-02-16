HDP: 22 yılda 350 kişi kurtarıldı, çünkü siyaset devredeydi

Meclis'teki Gare oturumunda konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç , "22 yıl boyunca alıkonulmuş olan kişi sayısı 350 civarında. Hepsi burnu kanamadan geri alındı. Çünkü siyaset devreye girmiştir o yıllarda. Heyetler oluşturulmuştur. Bu sefer bu olmadı, neden? Çünkü siz iktidar olarak siyasetin devreye girmesini engellediniz" dedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, Meclis'teki Gare oturumunda, operasyon sırasında ölen asker ve polislerin siyasi sorumluluğunun iktidarda olduğunu söyledi. Saruhan Oluç, yaşanan ölümlerin geçmişten kopuk ele alınamayacağını belirtirken "22 yıl boyunca alıkonulmuş olan kişi sayısı 350 civarında. Bu süre boyunca alıkonulan asker, polis hiçbir kişi ölmeden burnu kanamadan geri alınmışlar. Bütün kayıtlarda vardır" dedi.

"Neden böyle olmuştur?" diye soran Oluç, şunları söyledi:

"Nedeninin cevabı şudur: Siyaset devreye girmiştir o yıllarda. Heyetler oluşturulmuştur. Sivil toplum örgütlerden, aydınlardan, farklı siyasi partilerden oluşan heyetlerdi. İkna ederek, konuşarak onların hepsinin alıp geriye gelmişlerdir. Sizin öncülüğünüz olan siyasi partilerden insanlar da vardır bu heyetlerin içinde. Bu sefer bu olmadı neden? Çünkü siz iktidar olarak siyasetin devreye girmesini engellediniz. Bu yaşanan ölümlerin siyasi sorumluluğu iktidardır. Güvenlikçi politikalara o kadar kendinizi kaptırdınız ki siyaseti devre dışı bıraktınız. Siyaseti eksik hale getirdiniz, bu bir çözümsüzlüktür dedik."

"Önerge verdik, siz reddettiniz"

Gare'deki operasyonda alıkonulan asker ve polislerin ailelerinin HDP grubunu 5 kez ziyaret ettikleri bilgisini paylaşan Oluç, "Kameraların önünde görüşme yaptık. Partimiz 4 kez genel kurul konuşması yapmış, 3 basın toplantısı yapılmış, aileler grup toplantımıza katılmışlar, araştırma ve soru önergeleri verilmiş. İdris Baluken ailelerle görüşmüş, açıklama yapmış. Ailelerin yanında bu sorun acilen çözülsün diye açıklama yapmış. Önergelerimiz sizin oylarınızla reddedilmiş. Fatma Kurtulan ve ben ailelerle görüştük, konuştuk. 29 Mayıs 2019'da Fatma Kurtulan, bunu genel kurul gündemine taşımış. 6 Eylül'de ben basın toplantısı yaptım bu konuda" dedi.

"Mücadele ediyoruz"

Oluç, devamında şunları kaydetti:

"Ailelere 'alıkonulan çocuklarınız için biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu konuda gereken adımları birlikte atalım partiler olarak hem de insan hakları kuruluşları olarak atalım' demişiz. İktidarın bu konuda bir güvence vermesi gerekiyor demişim. Siz bunlarını hiçbirini duymamışsınız, cevap vermemişsiniz. Siyasi sorumlusu sizsiniz bu işin. Burada bir iş çıkarmaya çalışıyorsunuz; acaba HDP'yi kriminalize edebilir miyiz? HDP'nin üzerine bazı şeyleri yıkabilir miyiz? Kapatma meselelerini gündeme getirebilir miyiz? Yapamazsınız bunları. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş Lice'ye dağlara çıktılar ve 3 uzman çavuşu sağlam getirdiler. Bunları unuttunuz mu? Bu tutumu değiştirmenin ve açık tartışmanın gereği vardır. Biz barış olsun, bir tek ocağa ateş düşmesin, kim olursa olsun bir gencimiz daha yaşamını yitirmesine ister Türk ister Kürt olsun hiçbir gencimizi ölmesin diye mücadele ediyoruz."

Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözümü gerçekleşmesi için adım atmaya hazır olduklarını belirten Oluç, "Her türlü fedakarlıkları yapmaya hazırız. Şiddet yoluyla çözemeyiz. Gerçekleşebilmesi için üzerimize düşenleri yapmakla sizin saldırılarınıza rağmen vazgeçmiyoruz. İnatla barış elini uzatmaya devam ediyoruz. Bütün partilere sesleniyoruz, muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Hep birlikte ancak bu sorunu çözebiliriz. Sorumluluk üstlenirsek Türkiye'ye barış huzur gelir diyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz neden sizin içinizdeki birileri güvenlikçi politikalarla bir sonuç alınacağını düşünerek bu politikaları sürdürüyorlar. Yanlış yapıyorlar" diye konuştu.

Beştaş'tan Soylu'ya tepki



Meral Danış Beştaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da konuşmasında ölümleri kınadı. Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İHD'yi hedef almasına tepki göstererek, "İHD'nin bu şekilde hedef gösterilmesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye'deki kurumları, partileri, insanları hedef göstererek ne Türkiye toplumuna ne geleceği ne de Meclise fayda sağlayamazsınız" dedi.

Ölümlerin siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini ifade eden Beştaş, "Yaşamını kaybeden insanlar aramızda değil. Aileleri yastalar. İlk günden itibaren partimize Gare üzerinden yapılan saldırılar korkunç verici. Daha olay tartışılmaya başlanmamışken, hedef gösterilmemiz, 'muhalefet tercihini yapsın' ve partimizin kapatılması yönündeki söylemler iktidarın bu olaya nasıl yaklaştığını gösterdi. Biz bunları cevap vermedik çünkü biz ölümler üzerinden bunlara yanıt vermeyi HDP olarak kendi ilkelerimize uygun görmüyoruz" diye konuştu.

"Biz yaşatmak için buradayız"

Gare ile ilgili HDP'nin önümüzdeki günlerde önerge vereceği bilgisini paylaşan Beştaş, devamında şunları söyledi:

"Bu meselenin Meclis çatısı altında çözülmesini istiyoruz. Meclisin görev almasını istiyoruz. Hiçbir olaydan kaçmadık. Hepsini araştıralım dedik. Biz verdik burası reddetti. Biz HDP olarak bütün saldırılara bütün suçlamalara bütün hakaretlere rağmen ödediğimiz bedellere rağmen burada hep ne dedik demokrasi, eşitlik özgürlük Kürt sorunun demokratik çözümü dedik. Bunu söyleyerek suçlamalarınıza maruz kaldık. Ama biz yaşam siyasetini iliklerimize kadar hissediyoruz. Biz yaşatmak için buradayız."