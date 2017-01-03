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HDP: 2 ayda 100'den fazla insan öldü, bir ülkede içişleri bakanının istifa etmesi için nasıl bir zaaf gerek?

Ayhan Bilgen: Türkiye Suriye'yle ilgili özeleştiri yapmalı

03 Ocak 2017 16:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu olması nedeniyle grup toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Son 2 ayda 100’ü üzerinde insan hayatını kaybetti. Bir ülkede içişleri bakanının istifa etmesi için nasıl bir zaaf olması gerek?" dedi.

Ayhan Bilgen'in açıklamaları şöyle:

Eğer Türkiye’nin iç güvenliğiyle ilgili bir risk varsa, Türkiye’nin Suriye politikasıyla ilgili özeleştiri yapması kaçınılmazdır.

15 Temmuz bir kirli ittifakın bedeli olarak bu ülkeye nasıl mal olduysa, Suriye’deki kirli ittifakın sonucu da bu katliamlardır.

Daha kendi askerlerini nerede olduğunu bilemeyen bir devlet, her gün kaç IŞİD’linin öldüğünün, yaralı olduğunun sayısını veriyor.

IŞİD’li yaralıların sayısını kimden, nereden biliyorsunuz? Onları hastanelerinizde tedavi ettiğiniz için mi biliyorsunuz?

Hangi kaynağı nerede kurutmayı düşünüyorsunuz? El Bab’ta mı? Konya’dan, Adıyaman’dan El Nusra'ya katılanlar ne olacak?

Eğer Suruç’taki, Ankara Garı’ndaki acıyı Türkiye hissedebilseydi, uyarılarımız dikkate alınsaydı bugün Türkiye bu acıyı yaşamazdı.

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