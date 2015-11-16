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HDP, 1 Kasım seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

HDP 1 Kasım'da yüzde 10,76 oy alarak Meclis'te 59 sandalye kazanmıştı

16 Kasım 2015 15:52

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1 Kasım seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Meral Danış BeştaşMeclis'te basın toplantısı düzenledi. Seçimden sonra birçok ilde itirazlarda bulunduklarını ifade eden Beştaş, itirazlarının reddedildiğini söyledi.

Olağanüstü başvurunun dün son günü olduğunu belirten Beştaş, adil seçim olmadığı için iptali için başvurduklarını ifade etti.

HDP 1 Kasım'da yüzde 10,76 oy alarak Meclis'te 59 sandalye kazanmıştı.

 

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