HDP, 1 Kasım seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1 Kasım seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Seçimden sonra birçok ilde itirazlarda bulunduklarını ifade eden Beştaş, itirazlarının reddedildiğini söyledi.

Olağanüstü başvurunun dün son günü olduğunu belirten Beştaş, adil seçim olmadığı için iptali için başvurduklarını ifade etti.

HDP 1 Kasım'da yüzde 10,76 oy alarak Meclis'te 59 sandalye kazanmıştı.