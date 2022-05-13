HDP'den ‘Kaftancıoğlu’ kararına tepki: Muhalefete verilmiş bir gözdağı, açık bir siyasi operasyon

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamasına tepki gösterdi. HDP Eş Başkanları, kararın Kaftancıoğlu’nun şahsında topluma ve siyasal muhalefete verilen bir “gözdağı” olduğunu ifade etti. Buldan ve Sancar, iktidara karşı “ortak mücadele” çağrısı yaptı.

Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı bazı davalarda verilen ve ‘siyasi yasak’ da içeren cezaları onamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklama şöyle:

"Gezi Davasında verilen “intikam” cezalarından sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza Türkiye’nin yaşadığı ağır adaletsizliğin ne ilk örneğidir ve maalesef ne de son örneği olacaktır. Bu karar Kaftancıoğlu şahsında bütün topluma ve siyasal muhalefete verilmiş bir gözdağı, iktidarın sopası haline dönüşen yargı eliyle işlenmiş bir hukuk cinayeti ve açık bir siyasi operasyondur.

Yaşanan son gelişmeler, iktidarın ülkeyi nefessiz ve sessiz bırakana kadar durmayacağını ve seçimler yaklaştıkça saldırılarını artırarak sürdüreceğini göstermektedir.

Bu durumdan rahatsızlık duyan bütün güçlerin ve demokratik çevrelerin, yıllardır çağrısını yaptığımız “ortak mücadele ve güç birliği” dışında bir seçeneği kalmamıştır. Savaş, kutuplaştırma, ayrıştırma ve düşmanlaştırma siyasetinin ülkeyi herkes için yaşanmaz bir hale getirdiği gerçeğinden artık hiç kimse kaçamaz, kaçmamalıdır.

Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bütün bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Bu durumu değiştirmek için hem ortak mücadeleyi örmeye hem de demokrasinin ve adaletin inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."