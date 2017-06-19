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HDK'dan "Adalet Yürüyüşü"ne destek

"Tüm muhaliflerin mücadelesini kendi mücadelemiz kabul ediyoruz"

19 Haziran 2017 16:53

Halkların Demokratik Kongresi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vereceğini açıkladı. HDK'dan yapılan açıklamada, "Tüm muhaliflerin mücadelesini kendi mücadelesi kabul eden Halkların Demokratik Kongresi bu mücadeleyi de desteklemekte, bileşenlerini ve tüm demokrasi güçlerini bu eylemi büyütmeye davet etmektedir"  ifadesi kullanıldı.

Açıklamada “Darbeden darbe çıkarıldı. Doğrudan Saraya bağlı bir yargı mekanizması oluşturdu” denilirken, HDP eş başkanları, milletvekilleri, belediye eş başkanlarının tutuklanarak cezaevine konulduğu ve binlerce HDP il, ilçe yöneticileri ve üyelerinin hukuki dayanağı olmaksızın  tutuklandığı hatırlatıldı. 

Kimsemim güveni, güvencesi kalmadı

OHAL ve KHK'ler ile on binlerce insanın işlerinden, haklarından mahrum edildiği belirtilen açıklamada “Halklarımızın adalet ve eşitlik talebi hiç bu kadar yakıcı hale gelmemişti. Gelinen noktada kimsenin güveni, güvencesi kalmamıştır. Demokrasi ve adalet için mücadele olmadan geleceğimize güvenle bakamayız” denildi. 

Eylemi büyütme çağrısı

Açıklamada “Tüm muhaliflerin mücadelesini kendi mücadelesi kabul eden Halkların Demokratik Kongresi bu mücadeleyi de desteklemekte, bileşenlerini ve tüm demokrasi güçlerini bu eylemi büyütmeye davet etmektedir. Demokratik ilkelere bağlılık konusunda iyi bir sınav vermemiş olsa da CHP'nin sokağa çıkması demokrasi güçleri bakımından hayırlı sonuçlara vesiledir” denildi ve şöyle devam etti: “HDK Yürütme Kurulu güzergah üzerindeki yerel meclislerini bileşenlerini  ve tüm toplumsal kesimleri kendi uygun buldukları yol ve yöntemlerle adalet talebini açıklamaya, sokağa taşırmaya davet etmektedir” 

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