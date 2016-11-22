T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDK sözcüsü Koçyiğit KHK ile ihraç edildi

"Saray’ın OHAL faşizmiyle yürüttüğü korku düzenine teslim olmayacağız"

22 Kasım 2016 23:11

Yeni çıkarılan 2 KHK ile yaklaşık 16 bin kişi kamudan ihraç edildi. İşinden olanlar arasında HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit de var.

HDK Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, yeni KHK’ler ile kamudaki görevlerinden uzaklaştırılan yaklaşık 100 bin kişiye 16 bin kişinin daha eklendiği ifade edildi. "Artık sözün giderek hükümsüz olduğu günlerden geçildiği" vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Sivil darbe OHAL düzeni ile yaşam alanlarımızı işgal ediyor, baskılar artarak sürüyor. Hemen her gün yeni bir baskı ve saldırı uygulamaları ile karşılaşıyoruz.

"Saray/AKP iktidarına muhalif tüm toplumsal kesimler saldırının çeşitli biçimlerine maruz kalıyor. Muhalefet eden herkes potansiyel suçlu kabul edilmiş durumda. Saray/AKP iktidarı kendi dışındakilere yaşam hakkı tanımıyor. Çıkarılan her KHK ile yeni mağduriyetler yaratılıyor.”

Olağanüstü Hal’in kaldırılması, KHK’lerin bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi mücadelesinin yükseltileceği vurgulanan açıklamada, “Saray’ın OHAL faşizmiyle yürüttüğü korku düzenine teslim olmayacağız. Biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Yılmayacağız, korkmayacağız, teslim olmayacağız” denildi.

ETİKETLER

Gülistan Kılıç Koçyiğitkhkhdk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24