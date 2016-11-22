HDK sözcüsü Koçyiğit KHK ile ihraç edildi

Yeni çıkarılan 2 KHK ile yaklaşık 16 bin kişi kamudan ihraç edildi. İşinden olanlar arasında HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit de var.

HDK Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, yeni KHK’ler ile kamudaki görevlerinden uzaklaştırılan yaklaşık 100 bin kişiye 16 bin kişinin daha eklendiği ifade edildi. "Artık sözün giderek hükümsüz olduğu günlerden geçildiği" vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Sivil darbe OHAL düzeni ile yaşam alanlarımızı işgal ediyor, baskılar artarak sürüyor. Hemen her gün yeni bir baskı ve saldırı uygulamaları ile karşılaşıyoruz.

"Saray/AKP iktidarına muhalif tüm toplumsal kesimler saldırının çeşitli biçimlerine maruz kalıyor. Muhalefet eden herkes potansiyel suçlu kabul edilmiş durumda. Saray/AKP iktidarı kendi dışındakilere yaşam hakkı tanımıyor. Çıkarılan her KHK ile yeni mağduriyetler yaratılıyor.”

Olağanüstü Hal’in kaldırılması, KHK’lerin bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi mücadelesinin yükseltileceği vurgulanan açıklamada, “Saray’ın OHAL faşizmiyle yürüttüğü korku düzenine teslim olmayacağız. Biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Yılmayacağız, korkmayacağız, teslim olmayacağız” denildi.