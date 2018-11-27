HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'na hapis cezası

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Adana'da katıldığı bir mitingde yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hamzaoğlu'nun cezası ertelendi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun, Adana’da katıldığı bir mitigde yaptığı konuşma nedeniyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması Adana 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Hamzaoğlu ve avukatı katıldı. ‘Türkiye Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ iddiasıyla yargılanan Hamzaoğlu, duruşmada savunma yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDK’nin Kasım 2016’dan beri sözcülerinden biri olduğunu Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum için Adana’da gerçekleşen mitinge bu sıfat ile davet edilip konuştuğunu ifade eden Hamzaoğlu, “Dolasıyla bütün muhalefetin olduğu gibi kamuoyuna açıklanmayan Anayasa değişikliği paketinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak ve neden ‘Hayır’ oyu verilmesi gerektiği konusunda haklı bilgilendirmekti. Ben profesyonel bir siyasetçi değilim. Akademisyenim. Hekimim. Halk sağlığı uzmanıyım. Bu bağlamda AKP hükümetinin 14 yıllık uygulamalarını 2002’de açıklamış oldukları programla karşılaştıran sayılara, verilere ve bilimsel bilgiye dayanan bir konuşma hazırlanmıştım. Hedefim tümüyle AKP hükümetinin Türkiye halklarına yönelik olarak yaşattıklarını bir kez daha sergilemek ve Anayasa değişiklik paketinin bundan farklı olamayacağının bilimsel bilgilerle kanıtlamaktı” diye konuştu.

Mahkeme, Hamzaoğlu’nun beraat talebini reddederek, “Türkiye Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla 6 ay hapis cezası verilmesine, sanığın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak verilen cezanın 1/6 oranında indirim yapılarak 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve verilen cezanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Hamzaoğlu’nun 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da karar verdi.