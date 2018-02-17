HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve Fadime Çelebi tutuklandı

HDP 3. Büyük Kongresi öncesi, 9 Şubat'ta gözatına alınan ESP Genel Başkan Vekili ve SKM sözcüsü Fadime Çelebi ile HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir ve SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Duvar'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenlerine, HDP 3. Büyük Kongresi öncesi, 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimlerin savcılık ifadeleri sona erdi.

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eş Sözcüsü Kezban Konukçu, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşbaşkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli adli kontrolle serbest bırakılması, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir’i de tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.

Dün sabah 09.30 sıralarında adliyeye sevk edilen ve bugün sabah 05.00'te sorguları tamamlanan ESP Genel Başkan Vekili ve SKM sözcüsü Fadime Çelebi ile HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu tutuklandı, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir ve SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.