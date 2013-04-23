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Ekonomi

HCBC 3 bin 166 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Avrupa'nın en büyük bankalarından HCBC, 3 bin 166 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

23 Nisan 2013 20:43

Avrupa'nın en büyük bankalarından HCBC, 3 bin 166 kişiyi işten çıkaracağını, ancak bunlardan 2 bin kadarını başka pozisyonlarda görevlendirmeyi planladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, yeni açılan pozisyonlara  ve bu pozisyonlarda  büyük oranda işten çıkarılanların istihdam edileceği ifade edildi. Banka, işlerini kaybedeceklerin sayısının bin 149 olacağını belirtti.

HCBC İcra Kurulu Başkanı Brian Robertson "Değişimin neden rahatsızlık verdiğini anlıyorum, özellikle bundan doğrudan etkilenenler için" dedi.

Banka yönetiminin aldığı karara karşı duran Unite Sendikası ise grev kararı için üyeleri arasında grev oylaması yaptırmak istediğini açıkladı.

Unite yöneticilerinden Dominic Hook "HSBC, elemanlarının sıkıntı çekmesine yol açıyor, ancak bunu daha büyük kârlar elde etmek için yapıyor. Banka, utanç verici bir tavır içinde" dedi.
  

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