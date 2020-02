HBO'dan Donald Trump'ın 'Game of Thrones' göndermesine cevap

T24 Haber Merkezi

Dünyaca ünlü 'Game of Thrones' dizisinin marka sahibi olan HBO kanalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yaptırımlar Geliyor"(Sanctions are coming) paylaşımına tepki gösterdi. HBO, CNN US'e yaptığı yazılı açıklamada "Böyle bir gönderme yapıldığından haberimiz yoktu ve markalarımızın siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasını tercih etmiyoruz" yazdı.

Trump'ın, 2 Kasım günü yaptığı paylaşım dizinin meşhur "Kış geliyor"(Winter is coming) repliğine bir göndermeydi.

Dizinin esinlenildiği kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Korku kılıçtan daha keskindir. 6 Kasımda oy verin" ifadesini kullandı.

Martin, geçtiğimiz aylarda Trump'ı dizideki ergen tiran Kral Joffrey ile kıyaslayarak "ikisi de aynı derecede duygusal olgunluğa sahip" yorumunu yapmıştı.