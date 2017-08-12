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HBO’dan bilgisayar korsanlarına para teklifi

Bilgisayar korsanları, Game of Thrones’un senaryolarını ve HBO’nun özel mail yazışmalarını sızdırmamak için 6 milyon dolarlık fidye istemişti

12 Ağustos 2017 22:39

HBO kanalının başı bilgisayar korsanlarıyla dertte. Kanaldan Game of Thrones senaryolarını ve HBO mail’lerini sızdırma tehdidi ile 6 milyon dolarlık fidye isteyen korsanlar, kanalın kendilerine 250 bin dolar teklif ettiğini gösteren mail’i yayımladı.

HBO’dan 1,5 terabayt büyüklüğünde veri çalan hacker’lar, dün Game of Thrones oyuncularının telefon numaralarını sızdırmıştı. İstedikleri fidyeye göre teklif edilen paranın düşük kalması, hacker’ların henüz yayınlanmamış dizi bölümlerini de sızdırabilecekleri yorumlarına neden oldu.

NTV'nin haberine göre, "Mr. Smith" kod adıyla HBO Üst Yöneticisi Richard Plepler'a atfen bir video yayınlayan bilgisayar korsanları, istedikleri fidyenin 3 gün içinde ödenmesini, aksi takdirde çaldıkları 1,5 terabaytlık HBO yapımlarını ve özel şirket verilerini internetten yayımlama tehdidinde bulunmuştu.

Korsanların ele geçirdiğini ileri sürdüğü belgeler arasında, kanalın ünlü yapımı Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yayınlanmamış bölümlerine ait senaryoların, HBO'nun Başkan Yardımcısı Leslie Cohen'in e-posta yazışmalarının yer aldığı belirtilmişti.

HBO'dan yapılan açıklamada, e-posta sistemlerinin tamamına sızılmadığı, polis ve siber güvenlik uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedilmişti.

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