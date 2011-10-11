-Hazro'da terörist saldırı DİYARBAKIR (A.A) - 11.10.2011 - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde dün akşam terör örgütü PKK mensuplarınca Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 21.35 sıralarında Hazro İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına eş zamanlı olarak terör örgütü PKK mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu belirtildi. Yapılan saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensuplarının kırsal alana kaçtığı kaydedilen açıklamada, ''Olay neticesinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Kaçan örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin eş güdümü içerisinde Kobra helikopter desteğiyle, özel birliklerin katılımıyla başlatılan operasyonlar devam etmektedir'' denildi.