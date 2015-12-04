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Hazro'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, saat 18:00'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu

04 Aralık 2015 21:31

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde dağlık ve ormanlık alanda hava destekli operasyon başlattı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hazro ilçesi dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten BTÖ mensuplarına yönelik Koçbaba Mah.- Akbulut Mah.- Ülgen Mah.- Mutluca Mah. – Zilipınar Mev. – Korhan Mah. arasında kalan bölgede operasyon icra edilecektir.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Hazro İlçesi; Koçbaba Mahallesi, Akbulut Mahallesi, Ülgen Mahallesi, Mutluca Mahallesi, Zilipınar Mevkii ve Korhan Mahallesi) 04 Aralık 2015 Cuma günü saat 18.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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