-HAZRO İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA ROKETLİ SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 12.07.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, teröristlerin Hazro İlçe Jandarma Komutanlığına düzenlediği roketatarlı saldırı sonucu 3 askerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin saat 20.00 sıralarında Hazro İlçe Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenlediğini belirtti. İlçe Jandarma Komutanlığında hasar olmadığını ifade eden Toprak, ''Roketin dış koruma görevi yapan nöbetçi kulübesine isabet etmesi sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı. Askerlerin hemen karşılık vermesi nedeniyle kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri ve askerlerin katıldığı operasyon sürüyor'' bilgisini verdi.