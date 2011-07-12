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Dünya

HAZRETİ İSA'NIN VAFTİZ EDİLDİĞİ YER ZİYARETE AÇILDI KASR EL YAHUD (A.A)

12 Temmuz 2011 23:27

-HAZRETİ İSA'NIN VAFTİZ EDİLDİĞİ YER ZİYARETE AÇILDI KASR EL YAHUD (A.A) - 12.07.2011 - Hazreti İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan yer olan, Batı Şeria'da Ürdün Nehri kıyısındaki alan, İsrail tarafından ziyarete açıldı.  1967 savaşından beri düzenli ziyaretlere kapalı olan bölgede, Vaftizci Yahya'nın Hazreti İsa'yı vaftiz ettiğine inanılıyor. Ürdün ise vaftizin, nehrin kendi tarafındaki kıyısında olduğunu öne sürüyor.  Filistinliler ise kararı kınadı. Filistin Turizm bakanı Huloud Daibes, İsrail'in bölgeyi günlük ziyarete açma kararının hukuk dışı olduğunu söyledi. Daibes, Filistin'in tarihsel ve turistik değerlerine İsrail tarafından el konduğunu belirtti. 

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