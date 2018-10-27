Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, müslüman olduğunu açıklayan ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Hazreti İsa dövmesi olduğunu hatırlattı. "Hazreti İsa dövmesi ile Müslüman olunur mu?" soran Özkök, "Cübbeli", "Halvetçi" hocalardan yorum istedi.

O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu.

TIKLAYIN: Sinead O'Connor, Müslüman olduğunu açıkladı

Özkök bu yazısının bir kısmında bu konuya değindi. Özkök şunları kaydetti:

Neyse hepimize şu testere cinayeti kâbusunu unutturacak nur topu gibi bir tartışma konumuz oldu.



İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Bunu göstermek için sosyal medya hesabına bir de başörtülü fotoğrafını koydu.

Fotoğrafa bakınca hatırladım.

1990’larda Katolik olduğunda göğsüne büyük bir Hazreti İsa dövmesi yaptırmıştı.

Acaba Müslüman olunca o dövmeyi sildirdi mi diye düşündüm.

Başörtülü görüntüsüne baktım, Hazreti İsa dövmesi yerinde duruyor.



Göğsünde Hazreti İsa dövmesi ile Müslüman olunur mu?

Müslümanlık kendinden önceki peygamberleri tanıdığına göre mantıken Hazreti İsa dövmesi de pekâlâ olabilir diye düşünebilirsiniz.

Ama biliyoruz ki söz konusu inanç olunca mantık bazen rafa kalkabiliyor.



O nedenle bizim ulema bu konuda ne düşünür merak ediyorum.

Cübbeli hocam...

Mesela siz... Acaba bu konudaki mütalaanız nedir?



Halvetçi hocam...

Göğsünde Hazreti İsa dövmesi bulunan bir Müslüman bacımızla asansöre binmek caiz midir?