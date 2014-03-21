'Hazreti Cebrail'e bile oy vermem' diyen Pensilvanya'daki zat, Kılıçdaroğlu'na oy veriyor'

“Paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen’in “Hz. Cebrail parti kursa oy vermem” sözlerini hatırlatan Başbakan Tayyip Erdoğan, “Hz. Cebrail’in işi gücü yok da parti mi kuracak ya. Kaldı ki, teşbih hata kabul etmez. Böyle bir benzetme yapılır mı? O zaman ben şunu söylüyorum, ya gelip de Hz. Cebrail’e oy vermeyen adam, şimdi bu Kılıçdaroğlu’na sen nasıl oy veriyorsun? AK Parti’ye oy vermeyin, Kılıçdaroğlu’na verebilirsin. MHP’ye verebilirsin, BDP’ye de verebilirsin” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Suriye’de 160 bin kardeşimiz öldürülürken sustu. Kahire’de masum insanlar ölürken,Esmamız şehit edilirken sustu. Mavi Marmara’da 9 şehidimiz varken sustu. Bangladeş yanarken sustu. Myanmar’da masumlar cayır cayıyor yakılırken, Doğu’da, Güneydoğu’da gençler ölürken o yine sustu.

Başörtülü kızlarımızın, başörtüleri açılırken yine sustu. Hatta fetva verdi. “Furuattandır, başınızı açabilirsiniz” dedi. Ama bu zat daha önce, “itikadi meseledir,

Hakkını yemeyelim, arada konuştu. 12 Eylül’de darbecilere yağ yaktı. 28 Şubat’ta ödül verdi. Merhum Erbakan söz konusu olunca suskunluğunu bozdu, “Beceremediniz artık çekilin” dedi. Vay be. Mavi Marmara’da otoritelerden izin almalıydı dedi.

Daha anlatacaklarım var ama gerisini Erzurum’a bırakıyorum. Şimdi kendi memleketi olan Erzurum’da inşallah kardeşlerimize bunu anlatacağım. Çünkü iyi tanımaları lazım.

Bu Pensilvanya, ne dedi? Siyasi parti kurmayacağız. Merhum Savaş Ay’la bir söyleşi yaptı. Hazreti Cebrail gelse, parti kursa, ona bile oy vermem dedi. İnanın bunlar dağıttı ya, ne yaptıklarının farklında değiller.

Hz. Cebrail’in işi gücü yok da parti mi kuracak ya. Kaldı ki, teşbih hata kabul etmez. Böyle bir benzetme yapılır mı? O zaman ben şunu söylüyorum, ya gelip de Hz. Cebrail’e oy vermeyen adam, şimdi bu Kılıçdaroğlu’na sen nasıl oy veriyorsun? AK Parti’ye oy vermeyin, Kılıçdaroğlu’na verebilirsin. MHP’ye verebilirsin, BDP’ye de verebilirsin.

Evet, Pensilvanya arkadaşını sana tanıttım. Sen Kılıçdaroğlu’yla haşir olacaksın, Bahçeli’yle haşir olacaksın.

Niye parti kursun, taşeronları var

Tabi burada partisini kursun diyorlar da niye parti kursun. İşi taşerona vermiş, niye parti kursun. Emrine amade CHP ve MHP var. CHP Genel Müdürü, önceki gün Ankara’da ülkücülerin bozkurt selamını yaptı. Tunceli’ye gidiyor solcu oluyor, İzmir’e gidiyor ulusalcı, Suriye’ye gidiyor Esedçi… İstanbul’a gidiyor Gezici… Ankara’da MHP’li oluyor, ülkücü. Bukalemun olsa bunun hızına yetişemez. Akşam başka, sabah başka. Biliyorsunuz bu CHP’nin genel müdürü, seçimde oy kullanacağı sandığı bile bulamadı. Büyükşehir belediye başkan adayı oldu ya, Kağıthane’ye nüfusunu taşıdı. Sordular nerede oturuyorsun diye, Kağıttepe’de oturuyorum dedi ve seçimde de herhalde seçmen kartını kaybetti ve seçimde de oyunu kullanamadı. YTA buna 3 koyun verin, kaybeder gelir. CHP’ye gönül veren hemşerilerim bu adama nasıl oy vereceksiniz ya? Rize bu seçimde, bir başka ders versin. Şöyle, Türkiye’de bir numara olsun Rize. Sandıkları AK Parti’yle aydınlatmaya var mıyız?

Kapı kapı dolaşalım

Şurada 8 gün var, bugünü saymıyorum. 8 gün, birilerinin ablaları var ya, bizim de ablalarımız burada. Kapı kapı dolaşalım ve sandıklara seçim günü sahip çıkalım. Müşahit kartları alın. Bu kartlarla sandıklara sahip çıkın.

Ve diyorum ki, sandıklara gençler, abiler, onların abileri varmış. Bizim abiler de burada. Elhamdürüllah. Sandıklara öyle sahip çıkalım kş, kuş uşçmasın kuş. Buradan CHP’si de MHP’si dersini bu seçimde almalı. Ve siyaseti kirletenler dersini almalı. Kardeşlerim, bunların projesi var mı? Hiçbir proje, geldi buraya Kılıçdaroğlu, dinlediniz mi? Utanmadan, sıkılmadan çay parasını vermediğimizden bahsediyor.

Biz 12 yıldır, Rize’mizde çay toplanır v e bir ay geçmeden paralar ödenir. Şimdi de budama paralarını ayın 18’inde ödedik mi? 140 trilyon ödedik. Biz AK Parti’yiz, AK. CHP değiliz. Benim hemşerim Rize’de bir yıl geçiyordu, parasını alamıyordu. Derelere dökülen o çayları hatırlayın. Şimdi çaylarımız derelere dökülmüyor. Hiç endişeniz olmasın.

Kasetle gönderdiler

Bakın CHP, bu genel müdürden önceki genel başkan, sadece AK Parti’ye karşı 5 seçim kaybetti. Maalesef bir kasetle bunu gönderdiler. O kasetin içinde de bu örgüt var. Bu genel müdür 5 yılda, bize karşı 3 seçim kaybetti. Biri genel, yerel, biri de referandum. 9 gün sonra bir seçim daha kaybedecek.

İstifa ederim dedi, o koltukta pişkince oturuyor

Rize’den Türkiye’ye sesleniyorum. Diyorum ki, eğer bu seçimi biz birinci parti olarak bitirmezsek, ben genel başkanlıktan çekilirim. Fakat Kılıçdaroğlu, 1. parti olamazsa, partisinin başından çekilecek mi? Çünkü CHP’yi de bu adamdan kurtaralım. Bahçeli, 1. parti olamazsa bu partinin başından çekilecek mi? Bunlar arkadan nal toplamaya alıştı. Biz, milletimizin başarıya kilitlendik. Daha iyi olacak, daha güzel olacak inşallah. 2011 seçimleri öncesinde Bursa’da bir TV konuşmasında diyor ki, yüzde 40’oın altında alırsam istifa ederim.

Bahçeli, yatıyor kalkıyor…

Ne aldı biliyor musunuz? Yüzde 26 ama hala pişkince orada oturuyor. Geliyorum MHP’ye. 17 yıldır partisinin başında. Girdiği tüm seçimleri kaybetti. AK Parti dönemlerinde 7 seçime girdi kaybetti. 30 Mart’ta 8. Yenilgi olacak. Göreceksiniz, o koltuğu yine bırakmayacak. Yatıyor, kalkıyor bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyor. Ya 30 Mart’ı konuş.