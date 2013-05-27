Haznedaroğlu: 3 Temmuz sürecinde F.Bahçe'nin yanında olmalıydık

Galatasaray yöneticisi Semih Haznedaroğlu, "3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin yanında olmalıydık" diyerek çok konuşulacak açıklamalar yaptı.



Galatasaray yöneticisi Semih Haznedaroğlu, Habertürk TV'de Faik Çetiner'in sunduğu Sportürk adlı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haznedaroğlu "3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin yanında olmalıydık. Tarihi bir fırsatı kaçırdık" dedi.

Semih Haznedaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada günün en çok tartışılan konularından biri oldu. Galatasaraylılar büyük tepki gösterdi, Fenerbahçeliler ise tebrik etti.

İşte Haznedaroğlu'nun açıklamaları:



'Dünyanın sonu değil'



Alper Potuk'u alamadığımız zaman Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın verdiği yemekte konuştuk. Fatih Terim 'Dünyanın sonu değil' dedi. 'Ne Alper ile şampiyon olacağız ne de Alpersiz şampiyon olamayacağız diye bir şey yok' dedi.



'Fenerbahçe'nin yanında olmalıydık'



3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye karşı izlediğimiz politika yanlıştı. Birçok yönetimle çalıştım. Şimdi burada şahsi fikrim rakabetten doğan bir çekişme var Fenerbahçe ile aramızda. Inter ile Milan arasında da rekabet var. Ama bunun bir seviyesi var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabetten doğan bir gerginlik var. Ancak gençliğimde 'ezeli rekabet ebedi dostluk' diye dinlerdik. Ama bu gerginliğin sebebi biz yöneticileriz. Bunun için bir fırsat vardı.

Fenerbahçe'nin başına birçok tatsız şey geldi. Orada Galatasaray yönetiminin esas unsurları bizim toptan ceza alacağımızı düşünüp panikledi. Bu tabii ki benim şahsi fikrimdir; belki burada başkanla da ters düşüyorum. Fenerbahçe'ye karşı başka bir politika izleseydik, işte o zaman ebedi dost olabilirdik. Fenerbahçe'ye karşı bana göre yanlış politika izledik. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin yanında olmalıydık.



'Tarihi fırsatı kaçırdık'



Fenerbahçe'nin bu işten bir an önce çıkabilmesi için karar bize bağlı değildi. Adliyeye, federasyona, UEFA'ya bağlıydı. Biz sadece başka bir aktördük. Türkiye'ye genel bir ceza gelirse biz de yatırım yapıyorduk. 'Bu yatırımlar boşa gidecek' diye Galatasaray'ın esas mevkiinde olan arkadaşlar panikledi.

Yanlış politika izlediler. Bu bir fırsattı. Bunu kasten yapmadılar. Biraz tecrübe lazım. Geçmişte yaşananları bilmek lazım. Fenerbahçe'nin yanında bir politika izleseydik Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında, milyonlar arasında kaynaşma olabilirdi. Adnan Öztürk de çok iyi bir insan. O da öteki politikadan gitti Başkan ile uyuştu. Tarihi bir fırsatı yakalabilirdik.