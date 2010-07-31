'Hazırsan, iki satır dilekçe yaz ayrıl'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başbakan 'Biz çekilmeye hazırız' diyorsa, çok basit yapacağı şey; iki satırlık bir dilekçe yazıp ayrılmak. 'Ben terörü sona erdirmedim, erdiremedim, tam tersine toplumu böldüm, toplum karpuz gibi ikiye bölündü, ben çekiliyorum, yeniden ulusal birliği güçlendirecek bir hükümet kurulsun, terörü sona erdirsin, bunlara bu fırsatı veriyorum' deyip, iki satırlık bir dilekçe yazarsa biz de sonucu hep beraber görürüz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yerel yayın yapan gazete ve televizyonların temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sayın Başbakan, 'Terör bitecekse biz iktidardan çekilmeye hazırız' dedi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunu görmek için sayın Başbakan'ın hükümetten çekilmesi lazım. Hükümetten çekilirse hep beraber göreceğiz, terör durur mu durmaz mı? Yeni bir hükümet kurulur, terör konusunda izleyeceği politikalar ortaya çıkar. Terör sona erer mi ermez mi görürüz. Eğer yeni hükümet terörü sona erdirmezse, Başbakan çıkar şikayet eder. Ama Başbakan 'Biz çekilmeye hazırız' diyorsa, çok basit yapacağı şey, iki satırlık bir dilekçe yazıp ayrılmak. 'Ben terörü sona erdirmedim, erdiremedim, tam tersine toplumu böldüm, toplum karpuz gibi ikiye bölündü, ben çekiliyorum, yeniden ulusal birliği güçlendirecek bir hükümet kurulsun, terörü sona erdirsin, bunlara bu fırsatı veriyorum' deyip iki satırlık bir dilekçe yazarsa, biz de sonucu hep beraber görürüz. Ama sayın Başbakan hiçbir sözünün arkasında durmadığı için bu sözünün de arkasında durmayacak."

Kendisinin söylediklerinin tamamının doğru olduğunu ifade eden CHP lideri, şöyle devam etti:

"Ben, Sayın Yaşar Büyükanıt ile AK Parti iktidarının iş birliği yaptığını söyledim, çıkar birliği yaptığını söyledim. 27 Nisanda e-muhtıra vereceksiniz, 28'inde hükümet karşı çıkacak. Bugün Sabahattin Önkibar'ın yazısını okuyun, o günü anlatıyor. O da başka bir gerçek. Arkasından hemen erken seçim kararı alacaktınız, iktidarda mağdur oluyoruz diye arkasından Yaşar Büyükanıt'ı Dolmabahçe Sarayı'na çağıracaksınız, 2.5 saat konuşacaksınız, kimin ne konuştuğu belli değil. Arkasından da Yaşar Büyükanıt'a Üstün Hizmet Madalyası vereceksiniz Bakanlar Kurulu kararı ile... Bu çıkar birliği değil de nedir? Söylediğimin hepsi doğru. Desinler ki, bu söylediklerinizden şu cümle yanlış. Diyemezler. Bu kadar açık."

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Sizin boyunuz Türkiye ortalamasında, ancak Sayın Arınç tarafından neden gündeme getiriliyor" sorusunu karşılık, "İşi boyla çözmek, bunu dile getirmek, boyu uzun olanın aklının kısa olduğunu gösterir. Bunu Sayın Bülent Arınç'ın değerlendirmesi gerekir. Boyunun benden uzun olması, aklının benden uzun olmasını da gerektirmez. Demek ki, aklı daha kısa" dedi.