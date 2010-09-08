-HAZIRLIKLARIN İSTANBUL BÖLÜMÜ TAMAM İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü oluşturan İstanbul etabını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalışan sarı-lacivertli ekip, hafta sonunu izinli geçirecek ve 12 Temmuz Pazartesi günü hazırlık kampı için Belçika'ya gidecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcuların iyi çalışması üzerine yarınki çalışmayı iptal ederek, izin süresini iki güne çıkardı. Koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda oyuncuların daha sonra iki takım halinde el topu oynadığı, bu sırada kalecilerin, kaleci antrenörü Murat Öztürk yönetiminde ayrı bir çalışma gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenmanın, hücum ve defans organizasyonları, ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği açıklandı. Gökhan Gönül ve Andre Santos'un bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde ayrı bir çalışma yaptığı, sağ arka adalesinde ağrı hisseden Mehmet Topuz ile sabah yapılan çalışmada kasığında ağrı hisseden İlhan'ın da antrenmana çıkmadığı duyuruldu. Mehmet Topuz, İlhan, Özer ve Güiza'nın, kendilerine verilen program dahilinde, çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü ifade edildi. Sol dizinden ameliyat olan Uğur Boral, izinli olan Alex, Stoch ve Emre ile milli takımında bulunan Lugano'nun da antrenmanda yer almadığı bildirildi. Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü oluşturan İstanbul ayağını tamamlayan Fenerbahçe'de futbolcular, yarın ve pazar günlerini izinli geçirecek. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla yeni sezon kamp çalışmaları için Belçika'ya hareket edecek.