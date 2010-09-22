-HAZIRLIK MAÇINI EFES PİLSEN KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Efes Pilsen, hazırlık maçında Galatasaray Cafe Crown'u 80-62 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını da sarı-kırmızılı takım karşısında 43-22 önde geçti. Maçta ilk çeyreği 20-10 üstün tamamlayan Efes Pilsen, yeni transferi Roberts'in arka arkaya kaydettiği iki üçlük basketin ardından ilk yarıyı 43-22 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da temposunu yitirmeyen lacivert-beyazlılar, 3. çeyreği 64-43 önde geçip, karşılaşmadan da 80-62 galip ayrıldı.