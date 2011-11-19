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Hazırladıkları bomba ellerinde patladı ŞIRNAK (A.A)

19 Kasım 2011 19:35

-Hazırladıkları bomba ellerinde patladı ŞIRNAK (A.A) - 19.11.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde hazırladıkları ses bombası ellerinde patlayan 2 kişi ağır yaralandı. Konak Mahallesindeki bir metruk binada meydana gelen patlamada Hurşit A. (17) ve Salih D. (13) ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hurşit A, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildi. Patlamanın Hurşit A. ve Salih D'nin yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine atmak üzere hazırladıkları ses bombasının ellerinde patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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