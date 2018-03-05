Hazırladığı kumanyaları, şehit eşinin silah arkadaşlarına götürdü

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- \'ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda şehit olan ve naaşına ulaşılamadığı için toprağa verilemeyen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın (25) eşi Birgül Muratdağı, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, eşinin son görev yaptığı bölgeye gitti. Birgül Muratdağı, kendi elleriyle hazırladığı kumanyaları, eşinin silah arkadaşlarına ikram etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 23 Ocak\'ta şehit düşen ve naaşına henüz ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı, kendi elleriyle hazırladığı 300 kişilik kumanyayı Hatay\'a götürdü. Birgül Muratdağı, \'Afrin\'de şehit olan eşim Mehmet Muratdağı\'nın silah arkadaşlarına ikramımdır\' notu yazan kumanyaların bulunduğu kutuları, askerlere teslim etti. Kumanyalar, Afrin\'de görev yapan en uzak birliklere kadar ulaştırıldı.

Ziyaretin ardından duygularını sosyal medyada paylaşan Birgül Muratdağı, şu ifadeleri kullandı:

\"Elimde hayır yapmak, dua etmek var, onlara sığınıyorum. Sanma ki yaptıkça rahatlıyorum, keşke daha fazla yapabilsem. Reyhanlı\'nın kokusunu içime çekmek, ardında olduğun dağları görmek için en son çıktığın bölgeye kadar gittim. Tek gitmeme kızacağını bile bile gittim. Dikkatli sürdüm arabayı, merak etme. Ellerimle hazırladığım şeyleri o kapıya kadar teslim etmek istedim. Görmek istedim, son bastığın yerlere ayak basmak istedim, gözyaşlarım oraya düşsün istedim. Fazlasını, herkese yetecek kadar yapmak isterdim, herkesin ağzına değsin istedim. Ama 300 kişilik ikrama gücüm yetti, kalbim daha fazlasını istedi. Her geldiğinde dualarla içirdiğim zemzem suyunu da ihmal etmedim. Herkes nasiplensin diye herkese gönderdim.\"



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