Hazırgiyimciler tüketicinin moralini yükseltecek

Global finansal kriz, hazırgiyim markalarına kış sezonu satış stratejisini değiştirmesine neden oldu. Önceki yıllarda Mango, Zara gibi uluslararası markaların erken indirime girerek haksız rekabet yarattıklarını savunan yerli markalar, bu kez erken davranan taraf oldu.



Satışlardaki durgunluğu kırmak için kasım başından itibaren yüzde 50'ye varan oranlarda indirim başlatan markalar, alışveriş hediye çeki, ikinci ürün alana yüzde 50 indirim gibi kampanyalarla da satışları arttırmaya çalışıyor.



Sektörde ilk etapta kış indirimi açıklayanlar arasında Desa, Park Bravo, Damat, Sunset ve YKM gibi marka ve mağazalar bulunurken, kimi markalar da kampanyalar ile krizdeki durgunluğu gidermeye çalışıyor.



Kadın giyim markalarından Koton, 200 YTL'lik alışverişe 50 YTL'lik hediye çeki verirken, İnci Deri sezon ürünlerinde Renkli Günler kampanyası ile bu yıl devam üretimi yapılmayacak modellerde yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapıyor. Haftasonundan itibaren tüm sezon ürünlerinde yüzde 25 indirim uygulamasını başlatan Desa, satışlardan memnun.



Krizden Türk perakendesinin de etkilendiğini söyleyen Desa Genel Müdürü Burak Çelet, markaların indirim ve kampanyadan başka seçenekleri kalmadığına dikkat çeken Çelet, şunları söylüyor: "Bir süredir Türk firmalarının cirosunda da aşağı iniş hakim. Kriz sonuçta bize sirayet ediyor çünkü piyasa gerçeklerinden ayrı değiliz. Desa'da da haftasonundan itibaren tüm sezon ürünlerinde yüzde 25 indirim başlattık ve satışlar önemli oranlarda arttı. Aslında piyasadaki diğer oyuncular da indirimde. Onlar kampanya adıyla bunu yürütüyor ama aslında kampanya da bir indirimdir."



İndirimin bir anlamda krizin psikolojik etkisini silmek için yapıldığını dile getiren Çelet, "Burada herkese düşen görev, kriz psikolojisini unutmaktır. Bu sarmalı kırmak için ne gerekiyorsa herkes onu yapmalı. Tüketmek zorundayız ki herkes kazansın" diyor.



Alışveriş festivali havası yaratıyoruz



YKM de "Sıcak kış indirimi" sloganı ile yüzde 40'a varan oranlarda tenzilat sürecine dahil olan markalardan biri oldu. YKM Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Tan, bu senenin kriz yüzünden istisnai olarak "ayakta durma" senesi olduğunu söyledi. Tan, "Sıkıntıyı gidermek ve krizi fırsata çevirmek için de indirimleri başlattık. Tüm markalar olarak bu yılın adeta bir alışveriş festivali havasında geçmesini istiyoruz. Tüketiciyi heyecanlandıran, piyasayı hareketlendiren bir festival yaşatmayı planlıyoruz" diye konuşuyor.



Alışverişe tedirgin yaklaşan tüketiciye cazip seçenekler sunmak isteyen Orka Group ise Damat, Tween ve ADV markalarında geçen hafta yüzde 40 indirim başlatırken, D'S markasında ise 600 YTL'lik alışverişe 150 YTL indirim kampanyası düzenliyor.



Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, kriz yüzünden dünya pazarlarının tümünde resesyon olduğunun altını çizerek, "Alışverişe tedirgin yaklaşan tüketiciye cazip seçenekler sunmak gerekiyor. Bu yüzden indirimler bu yıl erken başladı. Ama biz grup olarak süreci iyi yönettiğimiz için satışlarda düşüş yaşamıyoruz. İndirimi erken başlatmamızda kış sezonunu ağustosta açmamızın da etkisi oldu. Bu doğrultuda ilkbaharı da şubatta açacağız" diye konuşuyor.



Hangi mağazada ne kadar indirim var



KOTON: 200 YTL'lik alışverişe 50 YTL'lik hediye çeki veriyor.

İNCİ DERİ: Renkli Günler adıyla yüzde 30'a varan indirim yapıyor.

DESA: Tüm sezon ürünlerinde yüzde 25 indirim uygulaması yürütüyor.

YKM: "Sıcak kış indirimi" sloganı ile yüzde 40'a varan indirimler sunuyor.

ORKA GROUP: Damat, Tween ve ADV'de yüzde 40 indirim

D'S'de 600 YTL'lik alışverişe 150 YTL indirim kampanyası düzenliyor.

SARAR: Tüm sezon ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yapıyor.



Türkiye en çok giyimden kesiyor



Araştırma şirketi Nielsen'in önceki gün yayınladığı Türkiye Tüketici Güven Endeksi de Türk tüketicisinin ilk önlem olarak giyimden keserek önlem almayı düşündüğü ortaya konulmuştu. Endekse göre Türk tüketicisinin kriz ortamında tasarrufa gittiği harcama kalemlerinin başında ise giyim ve tatil/eğlence masrafları olduğu aktarılmıştı. Nielsen'in araştırmasında gelecek altı ay içinde kısıtlama yapılacak masraf kalemleri arasında giyim yüzde 84 ile birinci olmuştu.



