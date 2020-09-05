Haziranda sağlık sektöründe istihdam 105 bin kişi arttı, kadın istihdamında ise azalma var

Koronavirüs salgınının etkisini hala sürdürdüğü Haziran 2020'de bir önceki aya göre istihdamdaki artış 383 bin kişi oldu.

Dünya'da yer alan habere göre, TEPAV tarafından yapılan çalışmada SGK’ya kayıtlı çalışan sayısı 143 bin 526 kişi arttı. Kişi sayısı bakımından en yüksek artış 104 bin 947 kişiyle sağlık hizmeti sektöründe oldu.

Haziran ayında posta ve kurye faaliyetlerinde ise en fazla artış gerçekleşti, yüzde 26.5 oranında arttı. Ancak turizmin salgından yoğun etkilendiği dönemde konaklama sektöründeki istihdam 170 bin 597 kişi azaldı.

Haziran 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre kıyaslandığında, oransal olarak istihdamını en fazla artıran sektörler; yüzde 26,5 artışla posta ve kurye faaliyetleri; yüzde 20,4 artışla insan sağlığı hizmetleri, yüzde 18,3 artışla kanalizasyon, yüzde 16,5 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık ve yüzde 16,1 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörleri oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde düşüş, giyimde artış

Yine aynı dönemsel kıyaslamaya göre, çalışan kişi sayısı bakımından en fazla azalışlar ise 171 bin kişi azalışla konaklama sektörü, 114 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 27 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, 24 bin azalışla idari danışmanlık faaliyetleri ve 15 bin azalışla güvenlik ve soruşturma faaliyetleri sektörleri oldu. Aynı dönem kıyaslamada, çalışan kişi bakımından en fazla artışlar da 105 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü, 46 bin artışla giyim eşyaları imalatı, 32 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 31 bin artışla toptan ticaret ve 30 bin artışla perakende ticaret sektörleri olarak sıralandı.

SGK verilerine göre, Haziran ayı sonu itibariyle ücretli çalışanları kapsayan, 4-A kapsamındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı 14 milyon 431 bin kişi oldu. Bir önceki yıl Haziran ayında kişi sayısı 14 milyon 287 bin kişiydi. Bir önceki ay Mayıs 2020'de ise 13 milyon 919 bin kişi seviyesindeydi. İmalat sanayiinde çalışan kişi sayısı ise Haziran 2020'de 3 milyon 850 bin kişi, bir önceki ay olan Mayıs ayında 3 milyon 739 bin kişi ve bir önceki yıl Haziran ayında ise 3 milyon 642 bin kişi olarak kaydedildi.

Kadın çalışanda azalma var

Kayıtlı istihdamda, kadın çalışan sayısı Haziran 2020de bir önceki yıla göre 5 bin kişi azaldı. Bir önceki aya göre ise 110 bin kişi arttı. Yıllık kıyasta en fazla kadın çalışan sayısı azalan sektör 74 bin kişi ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü olurken, bunu 54 bin azalışla konaklama ve 15 bin azalışla idari danışmanlık faaliyetleri sektörleri takip etti.

İmalat sanayiinde, Haziran ayı itibariyle son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 22 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu.

Kobi sayısı arttı

SGK verilerine göre KOBİ sayısı Haziran 2020de bir önceki yılın aynı aya göre 43 bin adet artarak 1 milyon 882 bin oldu. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 53,1 ile kütüphane, arşiv ve müzeler sektörü olmuştur. Bu sektörü, eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektörleri izledi.