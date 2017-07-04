Haziranda iş kazalarında 9’u çocuk en az 164 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Haziran ayında 18 yaşından küçük 9 işçinin de aralarında bulunduğu en az 164 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG’in iş kazalarından ölümleri derlediği Haziran Ayı İş Cinayetleri Raporu’nda, yılın ilk altı ayında ise en az 906 işçi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haziran ayının son haftasında yükselen hava sıcaklıklarının etkisiyle 7’si inşaat işçisi olmak üzere 15 işçinin yaşamını yitirdiğine değinilen raporda, aşırı sıcaklarda çalışmanın yasaklaması istendi.

Raporda, "2017 yılının ilk üç aylık döneminde artan iş cinayetleri, grev yasakları, sendikal baskılarla Türkiye yüzde 5 büyüdü" denildi.

Raporun iş kazalarından ölümlerle ilgili bölümünde Haziran ayında yaşamını yitiren 164 emekçinin 123’ünün işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 29’unun çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 12’si esnaflardan olmak üzere 41’inin kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştuğu vurgulandı.

Haziran’da 18 yaşından küçük 9 işçi öldü

Raporda Haziran ayında ölümle sonuçlanan iş kazalarının yaş gruplarına göre dağılımı şöyle yer aldı:

- 14 yaş ve altı yaş grubunda 3 işçi,

- 15-17 yaş grubunda 6 işçi,

- 18-27 yaş grubunda 23 işçi,

- 28-50 yaş grubunda 80 işçi,

- 51-64 yaş grubunda 30 işçi,

- 65 yaş ve üstü yaş grubunda 7 işçi,

- yaşını belirlenemeyen 15 işçi.

En çok ölüm orman işkolunda

Raporda, Haziran ayında iş kazalarından ölümlerin işkollarına göre dağılımı da şöyle yer verildi:

- Tarım, orman işkolunda 49 işçi;

- inşaat, yol işkolunda 36 işçi;

- taşımacılık işkolunda 21 işçi;

- ticaret, büro işkolunda 11 işçi;

- metal işkolunda 9 işçi;

- enerji işkolunda 9 işçi;

- madencilik işkolunda 6 işçi;

- çimento, cam işkolunda 4 işçi;

- gıda, şeker 3 işçi;

- gemi, tersane işkolunda 3 işçi;

- konaklama, eğlence işkolunda 3 işçi;

- belediye, genel işler işkolunda 3 işçi;

- petro-kimya, lastik işkolunda 2 işçi;

- tekstil, deri işkolunda 2 işçi;

- ağaç, kâğıt işkolunda 1 işçi; sağlık,

- sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi ve

- çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 1 işçi.

Trafik ve servis kazasında ölümler başta geliyor

Haziran ayında ölümle sonuçlanan iş kazalarının nedenlerine göre dağılımı şöyle aktarıldı:

- Trafik, servis kazası nedeniyle 42 işçi;

- ezilme, göçük nedeniyle 27 işçi;

- yüksekten düşme nedeniyle 26 işçi;

- elektrik çarpması nedeniyle 20 işçi;

- kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 11 işçi;

- patlama, yanma nedeniyle 5 işçi;

- zehirlenme, boğulma nedeniyle 5 işçi;

- intihar nedeniyle 5 işçi;

- silahlı şiddet nedeniyle 5 işçi;

- nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2 işçi;

- kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi ve

- diğer nedenlerden dolayı 15 işçi yaşamını yitirdi.

Haziran ayında Türkiye’nin 57 şehrinde ve yurtdışında iki ülkede işçilerin yaşamını yitirdiği belirtildi.