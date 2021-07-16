Haziranda 9 bin yeni şirket kuruldu, 1226 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiklerini açıkladı.

TOBB verilerine göre; Kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 113,4 artarak 9 bin 560, kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 1226 oldu.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 113,4 artarak 4 bin 480'den 9 bin 560'a ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 556'dan 1226'ya yükseldi.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 10,3 arttı.