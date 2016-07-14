Haziran’da 22 kadın öldürüldü!

Haziran ayında medyaya yansıyan haberlerden yola çıkarak elde edilen verilere göre, 22 kadın öldürüldü, 10 kadına tecavüz edildi, 24 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı, 47 kız çocuğuna tacizde bulunuldu ve tecavüz edildi, dokuz kadına cinsel tacizde bulunuldu, 32 kadına şiddet uygulandı.

2016’nın ilk 5 ayında en az 113 kadın öldürüldü, 31 kadına tecavüz edildi, 62 kadın taciz edildi, 243 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu, 151 kadına şiddet uygulandı.

Bianet’ten Begüm Baki ve Çiçek Tahaoğlu’nun derlemesine göre Haziran ayı verileri şöyle;

1 Haziran

- Cinayet

* Ankara’da U.D.(27) karısı Ceren Demirkan'ı (26) bıçaklayarak öldürdü. Kadının U.D.'den geçen yıl şiddet gördüğü için boşanmak istediği, ailelerinin baskısıyla kararından vazgeçtiği ifade edildi. Şoför olan U.D.'nin otobüste yolculuk sırasında Ceren Demirkan'la telefonda tartıştığı, yolcuları aracın bozulduğunu söyleyerek indirdiği ve eve gidip cinayeti işlediği öne sürüldü. Cinayetten sonra kaçan erkek teslim oldu. (20 Mayıs 2016'da yaşanan bu olay 1 Haziran'da basına yansıdı.)

- Tecavüz

* İstanbul’da minibüs şoförü B.Y. evine bırakması için aracına binen I.D.S.’ye (22) zorla götürdüğü otoparkta tecavüz etti. Erkek tutuklandı.

-Şiddet / Yaralama

* Adana'da C.A. (25), 4 yaşındaki kızı İ.A.'yı darp ettikten sonra çöp aracının sıkıştırma bölümüne atıp öldürmeye teşebbüs etti. Temizlik işçisi erkeklerin engel olduğu C.A.’ya denetimli serbestlik verildi. Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan erkek tutuklandı.

* Trabzon'da C.M. (22) eski kayınvalidesi S.İ.'yi (47) kendisiyle konuşmadığı için darp ve tehdit etti.

* Trabzon'da M.İ. (47), birlikte yaşadığı sevgilisi M.G.'yi (29) darp etti.

* Trabzon'da M.Z.Y. (57), evde karısı N.Y. (52) ve kızı Y.K.'yi (27) bıçakla tehdit etti ve kovaladı. Kadınlar karakola giderek erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.Z.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2 Haziran

- Çocuk istismarı

* Samsun’da A.T.Y. (19) ve arkadaşları A.Ö. (25), A.D. (13), K.E. (25) adlı erkekler, A.T.Y.’nin sevgilisi K.Ö.’ye (17) gittikleri evde tecavüz etti. Hakkında kayıp ihbarı yapılan K.E. bir cami bahçesinde bulundu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkeklerden A.Ö. ve K.E.’ye adli kontrol verilirken diğerleri serbest bırakıldı.

- Tecavüz

* Maraş’ta S.D. (24) otogarda tanıştığı G.S.’ye (18) yardım etmek için götürdüğü evinde tecavüz etti, zorla iş yerine götürdü. G.S. erkekten kaçtı ve şikayetçi oldu. S.D. nitelikli cinsel istismardan tutuklanırken hakkında tecavüz suçundan kaydı olduğu ifade edildi.

- Şiddet / Yaralama

* Aksaray’da bir erkek karısı F.G.’yi (23) darp etti.

* İstanbul’da futbolcu B.Y., karısı İ.Y.’yi darp etti. Boşanma davası açan İ.Y. erkekten şikayetçi oldu, B.Y.’ye uzaklaştırma kararı verildi.

* Bursa’da N.V. karısı C.T.’yi darp etti. Darp olayı sırasında olay yerinde bulunan C.T.’nin kızı F.T. (20) üvey babası olan erkeği bıçaklayarak öldürdü. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen F.T. ’meşru savunma ve zorunluluk sonucu suçun işlendiği’ kanaatine varılarak, elektronik kelepçeli olarak ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

3 Haziran

- Cinayet

* Van’da Z.Ç. karısı Sibelcan Çobandedi’yi (22) tüfekle öldürdü. Z.Ç.’nin altı ay önce evlendiği kadına sürekli şiddet uyguladığı ifade edildi. Erkek tutuklandı.

- Çocuk istismarı

* Antalya’da N.U. arkadaşının kardeşi C.G.’ye (16) ormanlık alanda tecavüz etti, çıplak görüntülerini kaydetti. N.U.’nun tecavüz olayını anlattığı erkek arkadaşları R.U. (24), E.U. (19), E.Ö., K.N.K. (19), M.T. (22), N.A. (17), İ.A. (96), S.K. (16), H.K. (18) ve I.B. (20) Ocak 2016 tarihinden 31 Mayıs 2016’ya kadar C.G.’ye farklı zamanlarda tehditle tecavüz etti. Gözaltına alınan dokuz erkekten E.U.(19) tutuklanırken, Ö.E. ve İ.B. aranıyor. (Olay 29 Mayıs’ta evden kaçan ve 31 Mayıs’ta bir parkta bulunan C.G.’nin ifadesi üzerine basına yansıdı.)

- Şiddet / Yaralama

* Trabzon’da A.B. karısı G.B.’yi darp ve tehdit etti. Kadının şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı.

* Kocaeli’de F.F. (43) eski karısı H.G.’yi (41) çocuklarını görmek için gittiği evde yatağa bağladı, boğazından bıçakla yaraladı. H.G. ağır yaralanırken, gözaltına alınan erkek tutuklandı.

- Çocuk istismarı

* İzmir’de bir lisede beden öğretmeni olan H.C.Ö., 20’den fazla kız öğrenciyi elle taciz etti. Tacizlerin dört aydır sürdüğü ve okul idaresinin taciz olayını saklamaya çalıştığı öne sürüldü. Kadınların şikayeti üzerine erkek hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Erkek öğretmen açığa alındı.

- Taciz

* İstanbul’da A.Ç. metrobüste yanında oturan C.D.’yi elle taciz etti. Araçta bulunan yolcular erkeği darp etti. Erkek tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

4 Haziran

- Cinayet

* Antalya’da A.N.Ş. (61) karısı Meryem Özcan Şanlı’yı (54) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.

- Çocuk istismarı

* Bilecik’te öğretmen H.A. (60) 6. Sınıfta okuyan öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.

- Tecavüz

* İstanbul’da F.Ü.(30) ile H.K.(26) yeni tanıştıkları Türkmenistan vatandaşı S.A.’ya (27) evinde tecavüze teşebbüs etti, parasını gasp etti. Olay polise yapılan "Çırılçıplak bir kadın sokakta koşuyor" ihbarıyla ortaya çıktı. Tecavüz ve gasp suçlarından kayıtları bulunan erkekler gözaltına alındı.

5 Haziran

- Şiddet / Yaralama

* Erzincan'da A.G. (32) karısı E.G.'ye (30) günlerce işkence yaptı. Muhtarın ihbarı üzerine olay ortaya çıktı. A.G.'nin ailesiyle birlikte kadına işkence yaptığı öne sürüldü. E.G.'nin daha önce erkekten önce şikayetçi olduğu ardından tehdit edildiği için şikayetini geri çektiği ancak A.G.'ye 6 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. Kadının şikayeti üzerine A.G. tutuklandı.

- Taciz

* Niğde'de açık cezaevinden izinli çıkan F.K. (28) hastanede yatan babaannesine refakatçilik yapan tanımadığı H.A.'yı (20) uyurken hastane odasında elle taciz etti. H.A.'nın çığlıkları üzerine erkek kaçtı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

6 Haziran

- Tecavüz

* İzmir'de H.P. tanıdığı F.E.'ye birlikte gittikleri evinde tecavüz etmeye çalıştı, direnen kadını darp etti. Para vererek kaçan F.E. erkekten şikayetçi oldu. Olaydan 10 gün sonra teslim olan H.P. tutuklandı.

7 Haziran

- Cinayet

* Sakarya'da S.T. (35) evden ayrılan karısı Emine Türken'i (30) barışma teklifini reddettiği için boğarak öldürdü, cesedini çaya attı. Erkek cinayetten sonra kadın için kayıp ihbarında bulundu, jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Erkek tutuklandı. Kadının cenazesine ulaşılamadı.

8 Haziran

- Tecavüz

* Konya'da M.O. (39) eski sevgilisi H.Ç.'ye (42) zorla götürdüğü bir evde tecavüz etti. H.Ç. olaydan bir gün sonra kendisine uzun süredir şantajla tecavüz eden erkeği tabancayla öldürdü, ardından polise teslim oldu. H.Ç.'nin erkekten 2005 yılında ayrıldığı, erkeğin kadını ilişkilerini ailesine söylemekle tehdit ettiği ve kadını darp ettiği ifade edildi. M.O. tutuklandı.

- Şiddet / Yaralama

* Aksaray'da bir erkek karısı S.E.'yi (19) darp etti.

- Fuhşa Zorlama

* Antalya'da yabancı uyruklu üç kadına bir otel odasında zorla fuhuş yaptırıldı. Kadınlar yapılan ihbar üzerine bulundu. (Haberlerde zanlılarla ilgili bilgi verilmedi.)

- Faili Yeni Belirlenmiş Cinayet

* İzmir'de 13 yıl önce öldürülen Nurşen Selçuk'un cinayet zanlısının sevgilisi E.G. olduğu ortaya çıktı. 13 yıl sonra cinayeti itiraf eden erkek tutuklandı. 28 Mayıs 2003'te kadının cesedi bulunmuş, ancak kimliği belirlenememiş, cinayet kayıtlara faili meçhul olarak geçmişti.

- Çocuk istismarı

* Manisa'da bir kafenin sahibi Ö.K.G (48) kafeye gelen 16 yaşındaki genç kadını taciz etti. Gözaltına alınan ve elektronik cihazlarına el konan Ö.K.G (48) çıkarıldığı mahkemece yaşı küçük çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.

* Adana'da bir okul müdürü, 13 kız öğrenciyi taciz etti. Erkek tutuklandı.

9 Haziran

- Cinayet

* Mersin’de M.B. (35) karısı Sultan Bayram (30), çocukları Mehmet Ali (5) ve Zeynep Bayram’ı (3) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.

- Çocuk istismarı

* Denizli’de A.A. (23) ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.K.’ye (17) ormanlık alana götürdüğü minibüsünde kelepçeyle tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

- Taciz

* İstanbul’da M.N. sokakta şarkıcı S.’yi sözle taciz etti. S. kendisini kolundan tutup zorla konuşmaya çalışan M.N. hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 Haziran

- Tecavüz

* Konya’da F.K. (32) arkadaşının sevgilisi Z.K.’ye (22) birlikte gittikleri evde tecavüz etmeye çalıştı, Z.K. yanındaki tabancayla erkeği öldürdü. Z.K. ifadesinde erkek arkadaşı duştayken F.K.’nin kendisine “bir kereden bir şey olmaz” diyerek tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Z.K. tutuklandı.

11 Haziran

- Taciz

* Adana'da M.S.Y. tanımadığı iki genç kadını parkta sözle taciz etti. Kadınların çağırması üzerine gelen erkek akrabaları M.S.Y.'yi darp etti. M.S.Y. kaçarken kadınlar erkekten şikayetçi olmadı.

12 Haziran

- Tecavüz

* Zonguldak'ta bir hastanede karısının yanında refakatçi olarak kalan H.İ.G. (60) tanımadığı hasta N.Ç.'ye (37) tecavüz etmeye çalıştı. Gözaltına alınan erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastane yönetimi erkeğin hastaneye girmesini yasakladı.

- Çocuk istismarı

* Aydın'da müdür yardımcısı Y.Y. (60) kız öğrencileri elle ve öperek taciz etti. Erkek tutuklandı.

- Şiddet/Yaralama

* Antalya'da A.Y. (54) oğlunun kullandığı araçla çarpışan aracın şoförü A.A.'yı (31) tutanak tutturmak istediği için yolda saçlarından sürükledi, darp etti, bıçaklamaya çalıştı, oğlu A.Y.(19) ile birlikte kadının babası R.Ö.'yü darp etti ve bıçakladı. Gözaltına alınan erkekler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

- Fuhşa Zorlama

* Muğla'da dört erkek 16'sı başka ülke vatandaşı olan 21 kadını alı koyup zorla fuhuş yaptırdı. Gözaltına alınan erkeklerden ikisi tutuklanırken ikisi serbest bırakıldı.

13 Haziran

- Cinayet

* Muğla’da A.Ö. (47) eski karısı Damla Kozak’ı (39) ve kocası Talip Kozak'ı (40) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.

- Çocuk istismarı

* Manisa'da M.Ç. (22) tanımadığı F.Ç.'yi (15) silah tehdidiyle götürdüğü bağ evinde tecavüz etti. Kaçan F.Ç. erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve dört soygun suçundan aranan erkek tutuklandı.

- Şiddet/Yaralama

* Elazığ'da B.A. ayrı yaşayan dini nikahlı karısı B.A'yı kapıyı kırarak girdiği evin mutfağında darp etti. B.A. erkeği defalarca bıçakladıktan sonra öldürdü. Tutuklanan B.A.'nın bir süre önce Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

15 Haziran

- Cinayet

* Iğdır'da E.S. eski karısı Yıldız Eryılmaz'ı sokakta tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.

* İstanbul'da H.B. (65) karısı Afife Barsal'ı (61) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

* Elazığ'da A.K. (46) karısı Serpil Sağır'ı (45) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan A.K. bir gün sonra intihar etti.

- Şiddet/Yaralama

* Adana'da D.K. karısı N.K.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Cinayette teşebbüs eden erkek tutuklandı.

16 Haziran

- Cinayet

* İstanbul'da S.A. evden ayrılan karısı Esra Adıgüzel'i (21) 41 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kadının erkekten şiddet gördüğü için ayrıldığı ve ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

* İzmir'de O.B. (73) eski karısı Abide Demirli'yi sokakta tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

* İstanbul'da T.K. sosyal medyadan tanıştığı Zeynep Nalbant'ı (29) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

- Faili Yeni Belirlenmiş Cinayet

* Urfa'da 2002 yılında ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen E.A.'nın cinayet zanlıları annesi H.A., amcası S.A. ve halası H.A. olduğu ortaya çıktı. Zanlılar "Kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

- Şiddet/Yaralama

* Malatya'da C.K eski sevgilisi H.A.'yı (22) barışma teklifini reddettiği için minibüste pompalı tüfekle yaraladı. Erkek olaydan sonra kaçtı.

17 Haziran

- Cinayet

* Manisa'da F.Y. (19) sevgilisi Cansel Bağlı'yı (17) başka erkeklerle mesajlaştığı bahanesiyle bıçaklayarak öldürdü, cesedini bir dereye attı. Cinayetten sonra kaçan F.Y. 29 Haziran'da intihar etmeye çalışırken yakalandı.

- Şiddet/Yaralama

* Aksaray'da M.Ü. karısı G.Ü.'yü darp ederek yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek aranıyor.

18 Haziran

-Tecavüz

* İzmir'de polis memuru S.D. annesini şikayet için karakola gelen S.Y.'ye (35) götürdüğü evinde tecavüz ve tehdit etti. S.Y. erkekten şikayetçi oldu.

* Eskişehir'de bir erkek sevgilisi M.G.'ye (21) tecavüz etti. Tecavüz olayından sonra kadın intihara teşebbüs etti. Erkek gözaltına alındı.

- Çocuk istismarı

* Sakarya'da D.S. (16), Ç.K. (23), A.N. (18), C.K. (18), Ş.U. (20) ve H.İ.P. (19) çıplak görüntülerini çektikleri B.G.'ye (18) iki yıl boyunca şantajla tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan erkekler çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildi, iki erkek tutuklandı.

- Şiddet/Yaralama

* Antalya'da M.M. (27) ablası F.M.'yi (35) ve ona müdahale eden erkek kardeşi A.M.'yi (20) bıçakla yaraladı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.M. kaçtı.

* Aydın'da A.B. (40) annesi S.B.'yi (60) bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alındı.

* Eskişehir'de F.S. (33) sevgilisi T.K.'yi (36) bıçakla ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek olaydan sonra intihara etmeye çalıştı, ağır yaralandı.

- Çocuk istismarı

* İstanbul'da R.E. (40) sosyal medya hesabı üzerinden 12 yaşındaki kızı cinsel içerikli mesajlar atarak taciz etti. Erkeğin sosyal medya hesabında kendisini 25 yaşında gösterdiği ifade edildi. R.E. gözaltına alındı.

19 Haziran

- Cinayet

* Antep'te Y.K.(31) dini nikahlı eski karısı Özlem Gülyaprak'ı (32) barışma teklifini reddettiği için boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

- Tecavüz

* Antalya'da Y.T. (19) tanımadığı Danimarkalı M.W.R.'ye (18) saçından sürükleyerek götürdüğü sokakta tecavüz etti. Y.T. tutuklandı.

20 Haziran

- Cinayet

* İzmir'de Ş.C. (54) kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde Ayla Coşkunlar'ı (69) döverek öldürdü, altınlarını çaldı. Cinayetten sonra kaçan erken tutuklandı. (27 Mayıs'ta yaşanan bu olay sanığın 20 Haziran'da tutuklanmasıyla basına yansıdı.)

- Şiddet/Yaralama

* Antalya'da bir erkek, annesi S.S.ve üvey babası A.S.’yi bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek yakalandı.

* Ankara'da bir erkek, eski karısını kaynar çayla yaktı. Gözaltına alınan erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadının daha önce 27 kez uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Kadına “çağrılı koruma” verildi.

- Taciz

*Manisa’da bir lisede müdür R.K. (46) okulda memur olarak çalışan T.K.'yı (42) elle taciz etti. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

* Bolu'da bir üniversitede öğretim üyesi olan N.D. öğrencisi M.D.'yi çalışmak için çağırdığı evinde elle taciz etti. N.D. erkekten şikayetçi olurken üniversite yönetimi M.D. hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

- Çocuk istismarı

* Uşak’ta bir lisenin kurucusu olan Y.Ç. iki kız öğrenciyi taciz etti. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

- Şüpheli Ölüm

* Mardin’de M.Ö.’nün (22) tabancayla intihar ettiği öne sürüldü. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ve Kadın Dayanışma Merkezi çalışanları kadının ölümüyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

21 Haziran

- Cinayet

*Antalya’da E.E. (35) karısı Seda Erol’u (31) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.

22 Haziran

- Şiddet/Yaralama

* Aksaray’da bir erkek, karısı F.B.'yi (27) darp etti.

* İstanbul’da R.T.(33), sevgilisi G.M.’yi (44) boğazından bıçaklayarak yaraladı. R.T. olaydan sonra intihara teşebbüs etti.

- Taciz

* Giresun’da belediye çalışanı H.K., aynı yerde çalışan G.U’yu (24) taciz etti. Kadının şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

- Çocuk istismarı

* Samsun’da ilköğretim okulu öğretmeni M.Ö., 5. Sınıf öğrencisi bir kızı taciz etti. Gözaltına alınan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

23 Haziran

- Cinayet

* Muğla'da E.D. (31) karısı Nezahat Durmaz’ı (30) av tüfeğiyle öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.

*Ankara’da Y.A., karısı Fettaha A.’yı (34) tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

- Şiddet/Yaralama

* Antalya’da A.M. evlenme teklifini reddeden sevgilisi E.L.Ş’nin arabasını yaktı. Erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

* Kocaeli’de B.K. karısı S.K.B.'yi darp etti.

* Kocaeli'de O.B. karısı H.B. (30) darp etti. Erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

24 Haziran

- Cinayet

* Antep'te C.A. (28) baldızı Selma Güngör’ü (33) bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.

- Çocuk istismarı

* Kastamonu’da E.B. (23) tanımadığı E.C.’yi (11) sokakta elle taciz etti. E.B. tutuklandı.

25 Haziran

- Cinayet

* Yalova'da E.A. (21) kuzeni Gicem Ekinci'yi (12) evde tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.

* Kocaeli'nde F.A. ayrı yaşayan karısı Bahar Akbaş (27) ve kayınpederi Bülent Anar'ı (51) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti. Bahar Akbaş'ın cinayetten önce erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

- Taciz

* İstanbul'da bir erkek kendisine adres soran A.E.'yi elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine erkek kaçtı.

- Şiddet/Yaralama

* Kocaeli'de E.K. karısı A.K.'yi darp etti, eve kilitledikten sonra evi yakarak öldürmeye teşebbüs etti. Yangından kaçan kadın yaralandı. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı.

* Osmaniye'de C.C., eski karısı M.A.'yı evinin önünde tabancayla yaraladı. Erkek olaydan sonra kaçtı.

* Bitlis'te F.B. boşanma davası açan ve ayrı yaşayan karısı H.T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı, kayınpederi, kayınvalidesi darp etti, oğlu M.R.B.'yi kaçırdı. Erek olaydan dört gün sonra yakalanırken H.T. 'ye verilen çağrı üzerine koruma kararının yakın zamanda bittiği öğrenildi.

26 Haziran

- Faili Belirlenememiş Cinayet

* İstanbul'da mezarlıkta 35-40 yaşlarında bir kadın tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

- Taciz

* İzmir'de bir erkek bir mağazanın kadın kabinleri içerisine kamera yerleştirdi.

27 Haziran

- Dijital Taciz

* Sosyal medyada kendisini İ.P. (18) olarak tanıtan H.D. (27) 10 yaşındaki kız çocuğunu cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz etti. Erkek kızın annesi tarafından sosyal medyada teşhir edildi. Kadının teşhiri üzerine gözaltına alınan H.D. tutuklandı.

28 Haziran

- Cinayet

* Kocaeli'de Ö.Ö. (64) bir süre önce barıştığı karısı Asiye Özbay'ı (57) tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan erkek tutuklandı. Asiye Özbay'ın şiddet gördüğü için Ö.Ö.'den ayrıldığı, çocuklarının ısrarıyla tekrar birlikte yaşamaya başlığı öğrenildi.

- Çocuk istismarı

* Aydın'da M.D. yaşı 18 yaşından küçük İ.N.K.'ya tecavüz etti. Bir yıldır İ.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen erkek tutuklandı.

- Faili Belirlenememiş Cinayet

* Urfa'da Suriyeli bir kadın öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Haziran

- Şiddet/Yaralama

* Sakarya'da Ü.K. (31) karısı S.K. (25)'yı darp etti.

* Aksaray'da bir erkek karısı H.A.'yı darp etti.

30 Haziran

- Şiddet/Yaralama

* Mersin'de cezaevinden kaçan B.T., eski karısı F.Y.'yi telefonda öldürmekle tehdit etti. 2007’de B.T.'nin azmettirdiği S.Ş. kadını 27 yerinden bıçaklamış, yargılama sonucu B.T.'ye azmettirme suçundan 20 yıl hapis cezası verilmişti. B.T.'nin cezaevindeyken kadını mektupla defalarca tehdit ettiği, tehdit suçundan hüküm giydiği ifade edildi. Son tehditten sonra savcılığa başvuran F.Y.'ye 1 ay, kocası H.Y.'ye 2 ay koruma kararı verildi.

* Sinop’ta E.Ö. (33), sevgilisi Y.S.'yi darp etti, eve kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis şüpheli E.Ö.'yü kapıyı açması için ikna edemeyince kapıyı kırarak girdi. E.Ö. gözaltına alındı.