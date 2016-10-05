Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Gülseven, RedHack'ten gözaltı kararı

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi ve REDaktif sitesinin yöneticisi Hakan Gülseven hakkında Redhack soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gülseven gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili olarak "Hakkımda gözaltı kararı var ama RED dergisi ile RedHack'i birbirine karıştıran bu acayip operasyonun nereye gideceğini bilmediğim için teslim olmadım" dedi.

Gülseven'in dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Merhaba,

Kimi arkadaşlarım içeride olduğumu düşünerek kaygılanmış. Sağ olsunlar. Hakkımda gözaltı kararı var ama RED dergisi ile RedHack'i birbirine karıştıran bu acayip operasyonun nereye gideceğini bilmediğim için teslim olmadım. Bekleyip göreceğiz...

Konu sadece benimle de ilgili değil. Muhalif gazete ve televizyonları kapatıyorlar. Karşı-darbe ilerliyor. Tipik faşizm koşullarına doğru ilerliyoruz. Herkesin direnç geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde iktidardaki örgütlü cehalet ve gericilik ülkeyi bir felakete sürükleyecek...

Hepinize selamlar.."

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, gözaltı kararının çıkmasının ardından konuşan Gülseven, REDaktif sitesiyle RedHack arasında isim benzerliği dışında bir bağlantı bulunmadığını açıklamıştı.