Haziran'da trafiğe çıkan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 71,8, kamyonette yüzde 227,1, minibüste yüzde 135,3, kamyonda yüzde 115,3, otobüste yüzde 90,7 arttı.

Bir önceki aya göre artış ise otomobilde yüzde 37,9, otobüste yüzde 63,5, motosiklette yüzde 51,4, minibüste yüzde 46,5, kamyonda yüzde 32,8 oldu.

Hangi marka ne kadar ilgi gördü?

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2’si Renault, yüzde 11,4’ü Fiat, yüzde 7,8’i Volkswagen, yüzde 6,9’u Hyundai, yüzde 5,8’i Citroen, yüzde 5,7’si Peugeot, yüzde 5,5’i Opel, yüzde 5,3’ü Honda, yüzde 5,1’i Toyota, yüzde 4,9’u Audi, yüzde 3,2’si Kia, yüzde 3,1’i Dacia, yüzde 2,8’i Ford, yüzde 2,8’i Mercedes-Benz, yüzde 2,6’sı Skoda, yüzde 1,5’i Seat, yüzde 1,1’i Suzuki, yüzde 1,1’i BMW, yüzde 0,9’u Nissan, yüzde 0,7’si Volvo ve yüzde 3,5’i diğer markalardan oluştu.